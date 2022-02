Víz Koalíció: egyre égetőbb problémává válhat a hazai vízellátás

Két civil közösség, egy önkormányzati szövetség és hat önkormányzat, köztük Szentendre és Pomáz is csatlakozott a Víz Koalíció kampányának támogatói köréhez – tájékoztatott a koalíció egyik közösségszervezője.

Homoki Andrea szerint sokszor szembesülni csőtöréssel, valamint minőségi problémákkal a szolgáltatással kapcsolatban. Mint mondta, 2017-ben jelent meg a Századvég és a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) közös tanulmánya, és azt elolvasva döbbentek rá, hogy Magyarországon 86 százalékban kockázatos az ivóvízhálózat. Vagyis lényegében minden településen folyamatos problémát fog okozni a vízellátás, ami leginkább a csőtörések számának növekedésében jelentkezhet.

A közösségszervező beszélt arról is, hogy a tavaly novemberben Tiszta vizet a poharainkba! címmel elindított kampányuk 2022-ben is folytatódik. Hozzátette, hogy a kampányt alkotó online aláírható petíciójukban megfogalmaztak egy követeléscsomagot is. Azt szeretnék, hogy

a közműadó kerüljön egy fejlesztési tartalékba a hálózat rekonstrukciója érdekében, hogy

legyen egy nyilvános, átlátható és ütemezett országos csőcsere program, illetve, hogy

a vízszolgáltató 27 százalékos áfakötelezettsége is csökkenjen a változatlan árak megtartása mellett, hogy az így keletkező forrás szintén a hálózatok fejlesztésére legyenek fordíthatók.

Helyi lakosokként pedig szeretnék, ha az önrendelkezés is erősen megmaradna a vízszolgáltatók esetében

– sorolta Homoki Andrea. A Víz Koalíció közösségszervezője elmondta, hogy petíciójukhoz bárki csatlakozhat, szervezetek és magánszemélyek is.

