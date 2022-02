Nincsenek oda a környezetvédők a kormányhivatal tervéért

„Részben jókívánságok gyűjteménye, részben pedig olyan intézkedéseknek a felsorolása, amikkel nem lehet, legalábbis rövid idő alatt nem lehet csökkenteni a légszennyezést” – így véleményezte a Fővárosi Kormányhivatal programját Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke kiemelve: a lakosság egészségének megóvása és a komolyabb bírság elkerülése megköveteli egy hatékony levegőminőségi terv haladéktalan elkészítését és végrehajtását.

Annál is inkább, mert a vonatkozó uniós és hazai jogszabály azt írja elő, hogy ahol meghaladja az egészségügyi határértéket a levegő szennyezettsége, ott a lehető legrövidebb idő alatt csökkenteni kell – tette hozzá.

Bár problémaként szerepelteti, Lukács András meglátása szerint a terv lényegében nem foglalkozik a lakossági hulladékégetéssel, miközben ez az emberek egészségét érintő legsúlyosabb légszennyezés. Intézkedést gyakorlatilag nem javasol, csupán azt említi, hogy az épületeket korszerűsíteni, szigetelni kell, ami viszont egy több évtizedes program – jegyezte meg a szakértő. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

az illegális hulladékégetés oka elsősorban nem a szegénység, hanem a rossz szemlélet, illetve a tudatlanság, az ismerethiány.

Lukács András szerint a hatóságok megerősítése elsődleges lenne, de problematikusnak tartja azt is, hogy a kormányhivatal tervezetében száz intézkedés közül mindössze kettő csökkentené időben és érdemben a közlekedés által okozott légszennyezettséget. A Levegő Munkacsoport alacsony kibocsátási övezetek bevezetését javasolja, illetve a parkolási rendszerek átalakítását, a díjak megemelését, amivel szerintük kompenzálni lehetne a lakosságot, és még lenne is társadalmi támogatottsága. Az elnök hozzátette: a teherforgalmat is át lehetne szervezni, továbbá szélesebb körben alkalmazni a környezetkímélő szállítási eszközöket – sorolta korábbi javaslataikat Lukács András.

A Levegő Munkacsoport ugyanis a Budapest Fejlesztési Központ megbízásából már készített egy ilyen anyagot, amelyet a BFK el is fogadott. A szakértők tehát tudják, mit kellene tenni, ennek ellenére a javaslataik szinte teljesen hiányoznak a levegőminőségi tervből – mondta.

