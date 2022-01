Elkészült az átalakított Bakáts tér - fotók

A főpolgármester kabinetfőnöke, Balogh Samu számolt be róla a Facebook-oldalán, hogy Baranyi Krisztina polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester a napokban átadta a felújított Bakáts teret. Mint írta, Belső-Ferencváros főtere az eredeti tervekhez képest átdolgozott tervek alapján készült el, 225 helyett 1730 négynetméter zöldfelülettel – ez közel nyolcszor annyi, mint a felújítás előtt volt, és 30 százalékkal több, mint a 2018-as tervekben szerepelt. Több fa van most a téren (69 helyett 98 fa, és 10 beteg fa helyére is új fa került). Létesítettek padokat, sakk- és malomasztalokat, ivókutat kutyaitatóval kiegészítve. Építettek kombinált MOL Bubi gyűjtőállomást és mikromobilitási pontot, közel 100 biciklitárolóhelyet.

Nyárra egy ideiglenes színpadot lehet felállítani, ehhez egy 348 fős lelátó elhelyezésére alkalmas nézőteret alakítottak ki. Az iskola elé a gyerekek szállítását segítő, rövid megállást szolgáló „kiss&ride” parkolóhelyek kerültek. A templom előtti terület a gyalogosoknak van fenntartva, a mögötte levő pedig egy pihenő- és találkozótérré alakult.

A Bakáts tér mellett megújult a Bakáts utca és a Tompa utca szomszédos szakasza is. A Garten Stúdió Tájépítész Tervező Iroda tervezte projektre a kerületi önkormányzat 1,1 milliárd forintot költött, ehhez a Főváros TÉR_KÖZ programja 400 millió forintot biztosított.

Mindez fotókon:

Nyitókép: Facebook/Balogh Samu