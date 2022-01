Egyedülálló senior apartmanház épül Gödön (x)

Miért döntöttek a beruházás mellett?

Tirpák István: Érdekel minket, hogyan lehet társadalmi felelősségvállalással kapcsolódni az innovatív megoldásokhoz. A beruházást az keltette életre, hogy egy olyan igényes, hangulatos és színvonalas senior apartmanházat álmodtunk meg Göd természet adta csodás környezetében, mely a kor elvárásain is túlmutatva nemcsak minőségi lakhatást, hanem egy új életformát is kínál leendő lakóinak, a szépkorúak számára. Abból indultunk ki, aminek mi magunk is örülnénk hasonló élethelyzetben.

Miért pont Gödön gondolták megnyitni az intézményt?

Plachy László: Göd történelme, kultúrája, a főváros közelsége, a Dunakanyar varázsa, az épület megjelenése, szépséges parkja, csodálatos horgásztava kiváló alapokat biztosít ahhoz, hogy egy olyan, a fejlettebb demokráciákban már bizonyítottan jól működő színvonalas apartmanházat hozzunk létre, mely méltán megérdemelt, minőségi, kényelmi szolgáltatásokat is nyújt, és igényes környezetben szavatolja az itt élők mindennapjainak változatosságát és biztonságát.

Tirpák István: Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a Golden Palace Göd működési modellje nem idősotthoni forma, hanem attól egy jelentős mértékben eltérő senior apartmanház.

Tervezetten mi az átadás dátuma?

Tirpák István: Több szakaszos kialakításról beszélhetünk, terveink szerint az első beköltözőket 2022 nyarán várjuk nagy szeretettel.

Az épületkomplexum hány fő befogadására lesz alkalmas?

Plachy László: A magas színvonal hosszú távú garantálása érdekében a költséghatékony üzemeltetéshez 250 fő körüli létszám szükséges, amely reális célszám az épület adta lehetőségeket, a tágas közösségi tereket figyelembe véve. Meggyőződésünk, hogy a közösségnek megtartó ereje van, ez a projektünk is ezen alapul.

Milyen fő és kiegészítő szolgáltatások várják a lakókat?

Plachy László: Lehetőség nyílik a teljes közművekkel, korszerű, modern klimatizációval ellátott, igényes apartmanok élethosszig tartó bérlésére, melyek 40-150 négyzetméter közötti nagyságban bérelhetők. Ősfás parkunk szemet gyönyörködtető, esztétikai élményt kínál, emellett pedig helyben megoldott a biztonságos és árnyékos parkolás. A szabadidő hasznos és egyben kellemes eltöltésére a park és a tó körüli homokos part is kiváló. Továbbá külön szolgáltató bevonásával humán egészségügyi szolgáltatások, mint például szakápolás, szakorvosi ellátás, gyógytorna, masszázs is igénybe vehető a wellness mellett, ahol nemcsak beltéri, de kültéri medence és egy varázslatos szaunavilág is várja az érdeklődőket. Az apartmanok és a város lakóinak a fodrászatban, butikban, kávézóban, cukrászdában elérhető termékek és szolgáltatások teszik még inkább felhőtlenné és kényelmesebbé a hétköznapokat.

Hány négyzetmétert foglal magában a benti rész és mekkora kert tartozik hozzá?

Plachy László: A több mint 10 000 négyzetméteres épület egyik érdekessége és kimagasló vonzereje, hogy óriási szabad területek kínálkoznak az aktív közösségi együttlétekre. Az épület felét a minden igényt kiszolgáló apartmanok adják, a másik felét pedig az egyedülállóan nagy méretű és felszereltségű hangulatos közösségi terek, melyek kialakításuknál fogva megteremtik a kellemes időtöltés lehetőségét.

A luxusjelleg is szóba került. Mitől luxus, mitől minősül annak?

Tirpák István: A luxus helyett inkább az igényes, a hangulatos, a minden igényt kielégítőre helyeznénk a hangsúlyt, azaz a szolgáltatások színvonalát ezek alapján kívánjuk szavatolni. Tágas, világos, panorámás apartmanok várják az érdeklődőket, nagy számú, minden igényt kielégítő közösségi terek rendelkezésére állásával, olyan kényelmi szolgáltatásokkal, melyek hozzájárulnak az egészségük megőrzéséhez, az életük minőségének javításához, és ami talán a legfontosabb, a jó hangulatukhoz, a vidámságukhoz.

Máshol az országban van hasonló megoldás?

Plachy László: Hazánkban több nyugdíjasház is működik, de hisszük, hogy a Golden Palace Göd apartmanház magasan kiemelkedik majd ezek közül. Impozáns megjelenésével, belső kialakításával, egyedülállóan tágas tereivel, hangulatos parkjával és szolgáltatásai sokszínűségével, valamint a további lehetőségek kifogyhatatlan tárházának köszönhetően egyediséget képvisel a nyugdíjasházak körében. A kialakítás során kiemelten két szempont lebegett a szemünk előtt: „mitől lehetne még jobb és még kényelmesebb?” és „a szépkorú vendég mitől érezhetné magát igazán otthon?”. Szociális érzékenységgel döntöttünk a szolgáltatásokról.

A komplexum létrehozásához milyen forrásokat vontak be?

Tirpák István: A teljes komplexum saját forrásból épül meg, amely nemcsak az ideköltözők, a jelenleg és a későbbiekben itt munkát vállalók számára nyújt kellemes légkört, hanem Göd városának barátságos ékkövévé is válhat.

Csak bentlakásos része lesz, vagy esetleg idősek klubja is működik majd, ahova nem bent lakók is bemehetnek? Ha igen, milyen programokat terveztek oda?

Plachy László: Klasszikus értelemben vett idősek klubja nem fog működni a nyugdíjasházban, de lesznek olyan klubszerű foglalkozásaink, amik az itt élők, hozzátartozóik, vendégeink igényeit is teljes mértékben kielégítik majd. Cél a közös, minőségi idő, az élmények.

Mi alapján lehet bekerülni a senior apartmanházba?

Tirpák István: A beköltöző polgárjogi szerződés alapján bérleti jogviszonyt létesít az apartmanra, illetve különböző egészségügyi és más szolgáltatásokat tartalmazó csomagok közül tud választani.

Plachy László: Igen, különböző méretű apartmanok és különböző szolgáltatási csomagok válnak elérhetővé, melyek igazodni képesek az egyénileg megfogalmazott igényekhez. 2022 januárjától várjuk az érdeklődőket azzal, hogy az első beköltözésekre 2022 nyarán kerülhet sor. Rugalmasan állunk minden kedves leendő lakónkhoz, a legfontosabb számunkra, hogy a minket megtisztelő vendégek a lehető legjobban érezzék magukat.

A beruházás hány fő számára teremt munkalehetőséget?

Tirpák István: A jelentős szakmai tapasztalattal és elhivatottsággal rendelkező munkavállalóink létszáma kezdetben 70 fő lesz, és ez a létszám tovább fog növekedni. A szolgáltatások sokszínűsége és sokrétűsége nemcsak a munkatársaink részére, hanem családtagjaik számára is, akár generációkon átívelő munkalehetőséget tud majd nyújtani. Már most látjuk, hogy a vendégeket kiszolgáló létszám növekedni fog, mert célunk, hogy minden kedves lakónk biztonságban érezze magát, azaz mindig azonnal, kényelmesen és gyorsan tudjon kérdéssel, kéréssel fordulni a releváns kollégákhoz.

A beszélgetés elejére visszatérve: több projektjükben karitatív célok, társadalmi felelősségvállalási szempontok is mérvadóak.

Tirpák István: Igen, minden ilyen típusú ellátásban a karitatív tevékenységeknek kiemelkedő szerepe van. Programjainkkal és felajánlásainkkal, ahogy eddig, a jövőben is fogunk karitatív célokat szolgálni. Minden tett számít. Karitatív tevékenységeink során mindig „úgy érezzük, hogy amit teszünk az csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyesebb lenne a tenger”. (Teréz anya). Tirpák István – Cordys Holding Vagyonkezelő Zrt., Cordys Capital Kft., Cordys Group – Ingatlanbefektetés és ingatlanhasznosítás, megoldások, generálkivitelezés www.cordysgroup.hu Plachy László – Green Plan Energy Környezetvédelmi Kft. – Alternatív és megújuló energia előállítására alkalmas rendszerek fejlesztése, telepítése és

forgalmazása https://www.greenplan.hu/

