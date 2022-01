Központi felvételi: a járvány elleni védekezés szabályait főként az iskolák diktálhatják

A köznevelési intézmények közül azok a középfokú- és szakképző iskolák, melyek írásbeli felvételi vizsgát szerveznek, az Oktatási Hivataltól már megkapták a szervezéssel kapcsolatos tájékoztató anyagot, tehát minden részletes információval rendelkeznek – nyilatkozta megkeresésünkre az OH megbízott elnöke.

Így azzal is, hogy a pandémia kapcsán, élve és figyelve a tavalyi tapasztalatokat, az egyes intézményvezetők milyen járványügyi szabályokat érvényesítenek a most szombati írásbeliken, illetve a rá következő csütörtöki pótnapon. Vagyis nem adtak ki tételes szabályt, mint a 2021-es évben, hiszen a járványhelyzet következtében már a minisztériumok is számos eljárási szabályt az intézményi felelősségi körbe engedtek át – tette hozzá Brassói Sándor.

Következésképp az intézményi vezetők felelőssége lesz például az épületbe történő belépetés szabályozása, ide értve a kézfertőtlenítés vagy a lázmérés esetleges kötelezővé tételét. Ezekről pedig tájékoztatniuk kell a hozzájuk érkező diákokat.

Ugyanakkor

a vizsgahelyszínen történő távolságtartásra, valamint az egy teremben való vizsgázói létszámra központi intézkedés történt

– emelte ki az Oktatási Hivatal megbízott elnöke –, miszerint a fiatalokat úgy kell leültetni az egyes tantermekben, hogy legalább másfél méteres védőtávolság legyen köztük, illetve egy teremben maximálisan tíz fő tartózkodhat, amire az intézményvezetőknek kell figyelniük. De mondjuk az, hogy a vizsga előtti időszakban, az épületbe való belépéstől, vagy a vizsga utáni kilépésig kell-e védőmaszkot viselni, az a helyi intézményi vezetői döntés függvénye, azzal együtt, hogy természetesen nem korlátozhatók a vizsgázók, ha viselni kívánják az írásbelik során – jegyezte meg.

Brassói Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy a felügyeletet ellátó tanárokra sem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a tavalyi évben, így például a védőkesztyű viselése, illetve a kézfertőtlenítés esetükben sem kötelező, ugyanakkor az intézményvezető dönthet szigorításról, elrendelve ezek szükségességét. Mint mondta, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az intézményvezetők meglehetősen felelősségteljesen járnak el, és miután a legtöbb iskolában az osztálytermeken túl a közösségi terekben is kötelező a védőmaszk viselése – mind a tanároknak, mind a tanulóknak –, ezért a középfokú felvételi vizsgák alkalmával is hasonló szabályok fognak vélhetően érvényesülni.

A 2021/2022-es tanév felvételi eljárásában 544 középiskola (az érintett intézmények 48 százaléka) írta elő, hogy a hozzájuk jelentkezők előzetesen részt vegyenek a központi írásbeliken.

A vizsgával kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. Mindenki csak egyszer vizsgázhat Szombaton 553 helyszínen csaknem 73 ezren felvételiznek. A 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére több mint 58 ezren jelentkeztek; a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin csaknem kilencezren, a 8 évfolyamoson több mint ötezerhatszázan vesznek részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak – tájékoztatott korábban az OH. Azok a felvételizők, akik a szombati vizsgán alapos indokkal nem tudnak részt venni, a január 27-i pótló írásbelin vizsgázhatnak. De a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel még egy pótidőpontot jelöltek ki: a február 4-i alkalmon kizárólag azok vehetnek részt, akik jelentkeztek a vizsgára, ám – igazoltan – az előző két vizsganap egyikén sem tudtak megjelenni koronavírus-fertőzés, hatósági karantén vagy egyéb, elháríthatatlan ok miatt. Ismétlésre azonban nincs mód, mindenki csak egyszer vizsgázhat.

