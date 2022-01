Századvég: Magyarország nem egy unortodox kisebbség tagja Európában

Az európaiak zöme – a magyarokhoz hasonlóan – a bevándorlás helyett a családtámogatásokat részísíti előnyben, egyebek mellett ez derült ki a Századvég 30 európai országban 30 ezer ember bevonásával készített felméréséből.

A 2016 óta évről évre elvégzett kutatás szerint 2021-ben az európai polgárok 67 százaléka mondta azt, hogy országa a bevándorlás helyett a belső erőforrásokra támaszkodjon, és 55 százalékuk vélekedett úgy, hogy Európának meg kell őriznie keresztény kulturáját és hagyományait. Ugyancsak az európaiak több mint fele kiemeleten támogatná a nagycsaládosokat, és segítené a fiatalokat, hogy minél előbb gyereket vállalhasaank.

A kutatásból az is kiderült, hogy nemcsak a magyar kormány reformálná meg az EU-t: az európai közvélemény is átláthatóbb és hatékonyabb Európai Uniót szeretne, de a további integrációt elutasítja – ismertette Fűrész Gábor, a Szazadvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány elnöke. Mint fogalmazott, a többség vagy megtartaná a jelenlegi integráció mértékét, vagy nagyobb szuverenitást engedne a nemzetállamoknak.

A szakértő szerint a közvélemény-kutatás megmutatja, hogy

az európai polgárok zöme a magyarokkal megegyezően gondolkodik a vizsgált közéleti kérdésekben.

Vagyis Magyarország nem egy unortodox kisebbségnek a tagja Európában. Hangsúlyozta: az európai közvélemény sokkal egységesebb, a magyar álláspont pedig a fősodorba tartozik a kontinensen, míg a kisebbséget az európai politikai elit egy része erősíti.

A Századvég konferenciáján felszólalt a külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az Európai Unió jelentősen meggyengült az elmúlt 20 évben, ám ha Brüsszel a magyar válaszokat alkalmazná, a kihívásokat akár a maga hasznára is fordíthatná. „Számos területen, számos kihívással szemben a magyar válaszok kiválóan működnek a brüsszeli válaszokpedig kudarcot vallottak” – fogalmazott.

Szijjártó Péter 5 ajánlást fogalmazott meg a magyar megoldások alapján. Brüsszelnek nem szabad küzdenie a természet törvényei ellen: az anya nő, az apa férfi – hangsúlyozta. Hozzátette: nem ideológiai kérdés a járvány, de az sem hogy melyik energiaelőállítási fajta fenntartható, emelett

az EU-nak fel kell hagynia a kettős mércével

és a migráció bátorításával is. „Védjék meg a határokat és ne engedjenek be mindenkit, és ide még zárójelben odatehetjük azt is, hogy lehetőleg ne helyezzenek nyomást másokra, hogy ugyanazt a hibát, mint amit ők elkövetnek, elkövessék” – jegyezte meg Szijjártó Péter.

Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő is arról beszélt, hogy az unió kettős mércét alkalmaz. Szerinte ez az EU-ban jelenlévő birodalmi törekvésből fakad. A politikus azt is megjegyezte, hogy Brüsszel most a helyreállítási alap forrásainak visszatartásával zsarolja Magyarországot, ám szerinte a 2500 milliárd forint jár hazánknak, az Európai Bizottságnak nincs jogköre visszatartani azt.

