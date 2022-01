Falus András: csak óvatosan az omikronnal kapcsolatos kijelentésekkel

Az, hogy ennyire rövid a sokszorozódási ideje, és ennyire gyorsan fertőz a koronavírus omikron változata, és hogy gyakorlatilag már nincs olyan család, ahol ne fordulna elő a fertőzöttség, az új jelenség, ahogyan annak klinikai hatása, tehát a kórházi ápolások szükségessége, nem beszélve az elhalálozások számáról – kezdte Falus András.

Az immunológus tehát úgy véli, aki ma azt mondja, hogy ezzel lecseng a járvány, az olyan bizonytalan hipotézist, spekulációt szólaltat meg, amibe ő maga nem merne belemenni.

Amit ki lehet mondani, hogy nem tudunk eleget, amit el kell fogadni,

de ez nem a tudás hiánya, hanem a tudás etikája, ethosza, ami ki meri mondani, hogy keveset tudunk még azzal együtt is, hogy a világon hatalmas számban fordul elő ez az új fertőzés – fogalmazott a szakértő. Falus András szerint inkább csak reménykedhetünk abban, hogy a fentiek igazak, valamint, hogy a vakcinák, ha nem is teljes mértékben, de nagy védelmet adnak, nem beszélve a higiéniai megoldásokról, maszk, távolságtartás és kézmosás, amik mind segítséget biztosítanak a járvánnyal szembeni küzdelemben, bízva abban, hogy a politika pedig nem teremt az érdekeinek érvényesítése miatt olyan helyzeteket, amik rásegítenek a vírus amúgy is gyors terjedésére.

Az immunológus egyetértett azzal, hogy az oltás cáfolhatatlanul a legerősebb, legmegfelelőbb és a legtöbb országban jól bevált védekezési módszer.

Azzal együtt, hogy tudnunk kell, rengeteg gyógyszerfejlesztés is történik a világban. Megjegyezte, sajnos

a favipiravirról, mely készítmény Magyarországon gyógyszer formájában adható, kiderült, hogy lényegében hatástalan.

De emellett rengeteg új fejlesztés van – ismételte meg –, a különböző nagy gyógyszercégek pedig biztató eredményeket közölnek. De nem az aktív, tehát a vakcina általi immunizáció az egyetlen megoldás, passzív is létezik: ebben az esetben olyan ellenanyagokat állítanak elő, amik blokkolják a vírus sejtekbe való behatolását, amivel szintén sokan foglalkoznak, miután hatalmas a motiváció, ha csak az anyagi vonzatát nézzük. És bár a monoklonális ellenanyagok hatása nem is olyan hosszan tartó, mint a vakcináké, de hatnak – tette hozzá Falus András. Az immunológus úgy véli, a leghatásosabb mégis az immunrendszer memóriáját felerősítő vakcináció, de ez nem zárja ki a többi készítmény párhuzamos alkalmazását.

