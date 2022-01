Betartható az élelmiszerár-stop a miniszterelnök szerint - a nap hírei

Február 15-től már csak azoknak lesz érvényes a védettségi igazolványa, akik beoltatták magukat a koronavírus ellen – erősítette meg a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban hozzátette: a karantén időtartama 10 napról 7 napra csökken, 5 nap után pedig negatív teszttel szabadulni lehet. Az iskolákat érintő változás, hogy ha fertőzöttet találnak egy osztályban, akkor csak az oltatlan gyerekeknek kell otthon maradniuk.

A miniszterelnök szerint betartható az élelmiszerár-stop. Orbán Viktor a Kossuth rádióban felhívta a figyelmet, hogy komoly pénzbírságra számíthat, aki nem tesz eleget a rendelkezésnek. A kormányfő szavai szerint hat termék árát kell az október 15-i szinten tartani 90 napig, az érintett árukból mindig kell lenni az üzletek polcain, ezt is ellenőrizni fogják.

Az elmúlt 24 órában 8.921 új pozitív koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, 73 beteg halt meg. Az aktív fertőzöttek száma 128 ezer fölé nőtt. Kevesebben vannak kórházban, jelenleg 2.611 koronavírusos beteget kezelnek, közülük 243-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma meghaladja a 6 millió 300 ezret. Mintegy 3 millió 321 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették.

Érvényét veszti a két oltással rendelkezők védettségi igazolványa, ha 6 hónapon belül nem adatják be a harmadikat is – hívta fel a figyelmet az oltási munkacsoport vezetője. György István megerősítette, hogy erről is döntött a kormány a napokban. Hozzátette: a harmadik oltás jelenti azt, hogy az oltási igazolvány egyelőre határidő nélküli lesz.

Átlagosan 5,1 százalékkal nőttek tavaly a fogyasztói árak az előző évhez képest, decemberben 7,4 százalékos volt az infláció - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők 7,1 százalékos decemberi pénzromlásra számítottak, a 7,4 százalék 14 éves csúcsot jelent. A maginfláció decemberre 6,4 százalékosra emelkedett, erre 20 éve nem volt példa. Az egész évben pedig 3,9 százalékos volt. Az elmúlt egy évben a járműüzemanyagok, illetve dohányáruk ára nőtt a legnagyobb mértékben, 25,9, illetve 12,7 százalékkal. Az élelmiszerek 8 százalékkal drágultak.

Döntött a gyermekvédelmi népszavazást kezdeményező kormány és a parlamenti frakciók politikai reklámjainak idejéről a Nemzeti Választási Bizottság. Országos népszavazási kampányidőszakban politikai reklámot a kezdeményezés szervezői, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok tehetnek közzé. A jogszabály szerint a politikai reklámokra rendelkezésre álló időtartam egyenként 37 és fél perc.

Nyilvántartásba vett 11 jelölőszervezetet az áprilisi országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság. A nyilvántartásba vételre az ellenzéki összefogás pártjainak többsége már jelentkezett, a Fidesz és a KDNP ugyanakkor még nem. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat. Az április 3-ai parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amelyik legalább 14 megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Az országos listákat legkésőbb február 26-án 16 óráig kell bejelenteni az NVB-nél.

Három megüresedett országos nemzetiségi mandátumot adott ki a Nemzeti Választási Bizottság. Ennek nyomán a roma, a német és az örmény önkormányzatba került új tag. Az NVB mai ülésén már csak az Országgyűlés által választott tagok vehettek részt, miután a köztársasági elnök kedden kitűzte az országgyűlési képviselő-választást április 3-ára. Az NVB-t ezután el kellett hagyniuk az országgyűlési frakcióval rendelkező pártok delegáltjainak, a bizottság munkájában a továbbiakban csak a hét választott tag vesz részt. A testület az országos listát állító pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok delegáltjaival bővül majd ki.

Eddig 170 ezer aláírást gyűjtöttek össze az ellenzéki pártok a Fudan Egyetemről és az álláskeresési járadékról szóló népszavazáshoz. Ezt Orosz Anna, a Momentum képviselő-jelöltje, a 11. kerület alpolgármestere mondta az ellenzék közös sajtótájékoztatóján. Vadai Ágnes, a DK alelnöke hozzátette: biztos abban, hogy a következő napokban meglesz a szükséges kétszázezer aláírás.

Négy év alatt 1200 milliárd forinttal növelné az egészségügyre fordított összeget az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Márky-Zay Péter arról beszélt, hogy európai piacgazdasági módszerekkel reformálná meg az egészségügyi rendszert. Közölte: ha az ellenzék alakíthat kormányt, akkor egybiztosítós modell keretében a már ma is meglévő gyakorlatok alapján fogja átszervezni az egészségügyet.

Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatásáról a Szerencsejáték Zrt.-vel az az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Bozóky Alex, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy üzemeltetnek egy sorsjegyértékesítő karitatív hálózatot, ezzel 160 megváltozott munkaképességű embernek adnak munkát 67 település 110 értékesítőhelyén. Ezen kívül a fogyatékossággal élő játékosoknak a legmagasabb szintű szolgáltatást kívánják nyújtani.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi vizsgálata szerint tavaly decemberben a földgáz átlagára Budapesten volt a legalacsonyabb 26 európai főváros összehasonlításában. Az áramért pedig a második legkedvezőbb árat fizették a magyar háztartások. A magyar lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia átlagára decemberben 10 és fél eurócent volt kilowattóránként. Az összehasonlításban szereplő fővárosok közül ennél csak Belgrádban volt olcsóbb az áram.

Görögországban havi 100 eurós pénzbírságot kell fizetniük azoknak a 60 év felettieknek, akik megtagadják a koronavírus elleni oltás felvételét. A görög kormányszóvivő a döntést azzal indokolta, hogy tízből kilenc, koronavírussal összefüggő haláleset ebből a korcsoportból kerül ki. Görögországban a 11 millió lakosból több mint 7 millióan vették fel a védőoltást. Több mint 3,9 millióan kapták meg már az emlékeztető oltást is.

Kiberegyüttműködési megállapodást köt Ukrajnával a NATO – közölte a szervezet főtitkára, miután hackkertámadás érte az ukrán kormány és több minisztérium informatikai rendszerét. Jens Stoltenberg elítélte a támadást, és közölte, hogy a NATO kiberszakértői segítik az ukrán hatóságokat a nyomozásban.

Moszkva arra számít, hogy a NATO megnövelheti gyorsreagálású és különleges erőinek aktivitását az orosz határok közelében az Ukrajna elleni orosz fenyegetésre hivatkozva. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Ukrajna területén több száz amerikai és brit katona tartózkodik, és az unió katonai kiképző központjaiban lényegében oroszellenes harcosokat készítenek fel.