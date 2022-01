A Népszava újabb kompromittáló hangfelvétel leiratát közölte Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztostól. A Belügyminisztériumhoz tartozó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója korábban állírólag azt mondta szűk körben, hogy szerződéseket és támogatásokat ígér az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) azon képviselőinek, akik a kormánypárti Lungo Drom szövetséghez tartoznak.

A lap által leiratban közölt egyik hangfelvétel szerint egy másik, vééhetően decemberi találkozón Sztojka Attila azt mondta a Lungo Drom frakciószövetség ORÖ-s tagjainak, hogy a Fidesz számára a romaügy változatlanul nemzeti ügynek számít, de a kormánybiztos úgy tapasztalja, nagyon rossz az ORÖ megítélése: azt gondolják, hogy „minden a pénz körül mozog”, a roma képviselők a „pénz alapján döntenek”. Magyarország nagy lehetőségek előtt áll, a „morzsákat szeditek össze, közben milliárdok folynak el a fejetek fölött, amiből kimaradtok” – hangzik el az állítólagos hangfelvételen a kormánybiztos szájából.

A Lungo Drom szövetsége változatlanul élvezi a Fidesz partnerségét, „csak és kizárólag ez a kör”. „Higgyétek el, ha látni fogja a Fidesz, hogy tántoríthatatlanok vagytok, akkor rövid időn belül feladatba lesz adva nekik, hogy álljanak szóba veletek” – ígérte Sztojka Attila. A kormánybiztos állítólag arról is beszélt, hogy a Lungo Drom szövetségében „senki nem több a másiknál”, amíg ezt látja, addig ő is partner lesz. Ha nem, „föl fogunk akkor mást építeni” – jelentette ki.

„Talán ebben a körben azt is elmondhatom, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást” – árulta el a kormánybiztos a jövő évi parlamenti választás általa vélelmezett eredményét. A hangfelvétel alapján közlése helyeslést váltott ki. Sztojka Attila szerint „van egy előnyötök: a Fideszen belül én képvisellek benneteket, ha ti partnerek vagytok”. Miközben a Fidesz továbbra is a Lungo Dromra számít, Sztojka Attila szerint „az egyértelműen látszik, hogy Farkas Flóriánnal nem tudunk mit kezdeni.”

„Azt azért nem kell ecsetelnem, hogy mivel a BM-ben vagyok, mindenkiről tudunk mindent. Amit még nem is gondolnátok: ki, mikor, mennyit, hogyan, mire. Mindent. Hozhattam volna ide nektek egy térképet, és megmutathattam volna, és a ti neveitek is rajta lettek volna. Mindenkiről mindent tudunk, a legapróbb részletekig” – idézi a lap a kormánybiztost, aki azt is mondja, a cél nem az, hogy bárkit is tönkretegyenek. Sztojka Attila megfogalmazása szerint „van egy mondás a BM-en belül, sőt a kormányzaton belül is: aki a család tagja, azt családon belül kezeljük, de kívül ezt senki nem érezheti. Az, hogy megnevelünk valakit, az azt jelenti, hogy azért tesszük, mert számítunk rá és szeretjük. Amíg a család tagja. Ha nem a család tagja, nem tudunk kezeskedni felőle.”

Szerdán újabb hangfelvétel leiratát jelentette meg a Népszava, ebben vélhetően Sztojka Attila egyebek mellett arról beszél, hogy megítélése szerint az ORÖ-ben nincsenek rendben a kifizetések. „Elmondom ebben a körben, máshol nem fogom elmondani” – kezdte. A képviselői tiszteletdíjak mellett a foglalkoztatási intézetben van egy „másik szerződésetek, vagy a hozzátartozótoknak”. A tragédia az – tette hozzá –, hogy „ez összeférhetetlen, ez hűtlen kezelést jelent.”

Ha nem az Orbán-kormány megy tovább, a romaügynek vége – állította a kormánybiztos. Két dolog lehet: a romaügyet „vagy a Jobbik veszi át, vagy a melegek”. Sztojka Attila okfejtése értelmében „az a lényege a meleglobbinak, hogy a romaügyre ráülve legalizálja magát”, a Jobbik pedig semmi mást nem akar, „csak kinyírni”. Persze, mindez csupán elméleti lehetőség, a kormánybiztos a maga részéről biztosra veszi a Fidesz győzelmét.

Sztojka Attilát állítása szerint Orbán Viktor tavaly júliusban kérte fel a kormánybiztosai feladatra, hogy "rakja rendbe az ORÖ-t és a Lungo Dromot". A hangfelvételen Sztojka Attila a napilap szerint arróp is beszél, hogy Farkas Flórián fideszes parlamenti képviselőt, a Lungo Drom elnökét a körülötte lévő botrányok „tömkelege” miatt „nem lehet újraépíteni”. Személye – fogalmazott a kormánybiztos – lejáratódott nemcsak a cigányok, hanem, ami a legrosszabb, párttársai körében is. A javára írta ugyanakkor, hogy Farkas Flóriánt a pozíciók helyett a Fidesz győzelme érdekli: annak ellenére, hogy „nagyon komolyan meghurcolták”.

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság: rosszindulatú hangulatkeltés

A napilap megkereste már az első hangfelvétel után Sztojka Attilát, de a kormánybiztos érdemben nem reagált, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság közleményt adott ki. Ebben az áll, hogy a kormánybiztos „minden olyan tevékenységet elítél, rosszindulatú hangulatkeltésnek minősít, amely a roma nemzetiségi önkormányzatok kohéziójának megteremtésére irányuló erőfeszítéseit” akadályozza.

Az első hangfelvétel után a parlamentben is kérdezték Pintér Sándort, akkor a belügyminiszter azt cáfolta, hogy Sztojka Attila BM-esként hivatalosan mindenkiről mindent tudhat. A miniszter tudatta, hogy a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vezetője részére a Belügyminisztérium személybiztonsági tanúsítványt és felhasználói engedélyt nem állított ki, mert munkaköre ellátásához nem szükséges. A főigazgató a nemzetbiztonsági szolgálatok nemzeti minősített dokumentumainak megismerésére nem jogosult. A főigazgatóság közismerten nem nemzetbiztonsági és bűnüldöző szerv, így titkos információgyűjtés folytatására, leplezett eszközök igénybevételére nem jogosult.

A szerződésekről Pintér Sándor annyit írt, hogy a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a honlapján – az adatvédelmi és a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – közzéteszi a listát elbírált pályázatairól.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor