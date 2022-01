Újra kiírták a fertői közbeszerzést – a Greenpeace már lépett

December 24-én újra meghirdették a Fertői közbeszerzést, amit előzőleg maga a kiíró Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vont vissza, miután a Greenpeace a közbeszerzési döntőbizottsághoz fordult a kiírás megsemmisítését kérve. A mostani közbeszerzési kiírásban viszont még a környezetvédelmi engedélyekben szereplő adatoknál is nagyobb méretek vannak megadva bizonyos elemekre, sőt, olyan épületek is felbukkantak benne, amelyekre egyáltalán nincs engedélye az állami cégnek – írja közleményében Greenpeace.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a beruházás ellen a Magyar Tudományos Akadémia is komoly aggodalmának adott hangot. Amint a sajtóból széles körben ismertté vált, a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a Fertő tó nádasának nyíltvízi szegélyében, a Fertő–Hanság Nemzeti Park és Fertő-táj UNESCO Világörökségi terület magterületén, Natura 2000 területen, mintegy 60 hektáron tervez államilag finanszírozott beruházást. Ebben fedett sportkomplexumot, műfüves futballpályát, 16 apartmanházat, 100 szobás szállodát, 880 gépjárművet befogadó parkolót, többszintes látogatóközpontot, motelt, kempinget, 850 vitorlás és 400 evezős csónak befogadását biztosító kikötőt találunk. A beruházás így a jelenleginél nagyobb területet venne el a Fertő nádasából és medréből, a környezetére nehezedő turisztikai nyomás sokszorozódna, és ezáltal súlyosan károsítaná a tó növény- és állatvilágát.

A zöld szervezet mások mellett arra hívja fel a figyelmet, hogy az új tenderkiírás szövegét csak annyiban módosította az állami cég, hogy kivette belőle az előző kiírásban szereplő „nyilvánvaló öngólt”, azaz az indoklást, hogy azért kell sietni az építkezéssel, hogy az élővilág nehogy visszafoglalja az élőhelyet. Ezen kívül azonban az új kiírás összes többi eleme azonos a korábbival, és ugyanúgy sérti a jogszabályokat, mint az előző – írják.

Sőt, még a megkérdőjelezhető módon kiadott környezet- és természetvédelmi engedélyekben leírtaknak sem felel meg a közbeszerzési kiírás

– teszik hozzá. Az ebben megadott adatok ugyanis jóval túlterjeszkednek az engedélyezett méreteken, szinte minden egyes részelemnek nagyobb a területe, mint ami az engedélyben szerepel, a kiírásban szereplő 26 apartmanház, egy fürdőház és mintegy 150 strandpavilon építésére pedig egyáltalán nincs is engedélye az állami cégnek. Mindemellett az a törvénysértés, hogy addig, amíg a Greenpeace által a környezetvédelmi engedélyek ügyében indított bírósági eljárás le nem zárul, egyáltalán nem is lehetne közbeszerzési eljárást indítani, már szinte el is törpül – emelik ki.

Mindezek miatt a Greenpeace Magyarország Egyesület ismét a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult, azt kérve a testülettől, hogy állapítsa meg a közbeszerzési kiírás jogellenességét, és ennek alapján nyilvánítsa érvénytelennek, és kötelezze az ajánlatkérőt a felhívás visszavonására.

Nyitókép: Remedios/Getty Images