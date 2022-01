Kóbor állatnak is jobb lenni 2022-től Magyarországon

A minap elfogadott kormányrendelet a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szól, részletesen szabályozva az ebrendészeti telephelyek feladatkörét és ellenőrzését – foglalta össze röviden a rendeletet Ovádi Péter miniszteri biztos.

A legfontosabb változások között említendő, hogy

a minimális tartási idő 14 napról 45 napra emelkedett,

az ebrendészeti telepeknek pedig részletes nyilvántartást kell vezetniük feltüntetve például – egy munkanapon belül – az internetes oldalaikon a befogadott állatokat.

A szakember külön felhívta a figyelmet, hogy ezentúl minden önkormányzatnak kötelessége az ebrendészeti ellátást biztosítani, akár saját hatáskörben, de szerződés útján is. Minden ebrendészeti, vagy gyepmesteri telepnek

kötelező lesz sorszámozott, idősorrendi nyilvántartást vezetnie a befogadott, befogott, illetve leadott állat fajáról, fajtájáról, ivaráról, koráról, ismertetőjeléről, egyedi azonosítójáról, valamint befogásának/befogadásának körülményéről

– sorolta. Ovádi Péter szerint az említettek mind-mind olyan feltételek, amik a 21. századnak megfelelőek.

A miniszteri biztos érdeklődésünkre megerősítette, hogy az ebrendészeti telepek számíthatnak anyagi támogatásra, miután a rendelet külön kitér a fejlesztésre, valamint a működési költségek finanszírozására. Kiemelte: előremutató dolgok történnek az állatvédelem szempontjából, az önkormányzatok pedig nyitottságot mutatnak a párbeszédre és a megoldási kérdésekre egyaránt. A kormányhatározat másfél milliárdos keretösszegről szól, amiből civil állatvédő szervezetek, az ebrendészeti telepek, valamint az 5 ezer fő alatti kistelepülések önkormányzatai részesülhetnek. Ovádi Péter arra is kitért, hogy folyatni kívánják a Magyar Falu Programot, amire 255 milliós összeg áll rendelkezésre, valamint nagy hangsúlyt kívánnak fektetni az állatvédelmi szemléletformálásra és az oktatásra is.

Ami a részleteket illeti:

a civil állatvédő szervezek mintegy 500 millió forintos keretösszegre pályázhatnak majd ivartalanításra, férőhelybővítésre és működési költségeikre,

az ebrendészeti telepek számára pedig 450 milliós keretösszeg áll majd rendelkezésre.

Ovádi Péter megjegyezte, miután a 2021 februárjában indított konzultáció megmutatta, hogy a lakosság szerint is nagyon szükség van a felelős állattartásra való felhívásra, az Állatorvostudományi Egyetemen belül létre kívánnak hozni egy állatvédelmi központot, ahol a személetformálást és oktatást segítő anyagok, képzések születhetnek majd meg, amire külön összeg áll majd rendelkezésre. Végezetül arra is kitért, hogy a kormány 2022-ben is támogatni kívánja tápadománnyal a civil állatvédő szervezetek munkáját, 50 millió forint értékben.

A kóbor állat rendelet egyes részei már januártól érvényesek lesznek, ugyanakkor vannak türelmi idős részek, amik fél év múlva válnak hatályossá. A pályázatokkal kapcsolatban január 31-ét követően fognak tudni részleteket közölni, miután elkészül a cselekvési terv a kormány számára – fűzte hozzá.

