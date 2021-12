Hogy áll a Fidesz–ellenzék küzdelem? – Republikon-felmérés

Láthatóan nem ütötte meg a Fidesz támogatottságát a Covid–19 negyedik hulláma és a Völner Pál személye körüli botrány sem, bár lehet, hogy az utóbbi hír még nem jutott el az emberek széles köréhez az adatfelvétel idején – értékeli az adatokat a Republikon Intézet 2021. decemberi közvélemény-kutatása, amelyet elsőként a Telexen közöl a kutatócég.

Decemberre hosszú idő után a teljes népesség körében erősödött

a Fidesz, 31 százalékról 33 százalékra, és a pártválasztók körében is 2 százalékpontot hoztak, így jelenleg 43 százalékon állnak.

A DK és a Momentum 1-1 százalékponttal erősödött a teljes népesség körében, így Gyurcsány Ferenc volt kormányfő pártja 12, a Donáth Anna vezetésével operáló momentumosok pedig 7 százalékos támogatottsággal bírnak.

A Jobbik változatlanul 8,

az MSZP változatlanul 5 százalékon áll, míg

az LMP támogatottsága továbbra is 2 százalék,

a Mi Hazánké pedig 3 százalék.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Párbeszéd mind 1-1 százalékpontot vesztettek, 3 százalék helyett 2 százalékon állnak a teljes népesség körében, miközben továbbra is

2 százalék szavazna egyéb pártokra.

Republikon Intézet

A pártválasztók körében is 2 százalékpontot erősödött a Fidesz, 41-ről 43 százalékra. A DK itt is 1 százalékpontot javított, jelenleg 16 százalék szavazna erre a pártra, míg a Momentum változatlanul 9, a Jobbik továbbra is 10, az MSZP továbbra is 7 százalékon áll.

A Párbeszéd és az MKKP 1-1 százalékpontot veszítettek a pártválasztók körében is, mindkét párt 4 százalékról 3 százalékra. Az LMP továbbra is 3, a Mi Hazánk továbbra is 4 százalékos támogatottsággal bír ebben a körben, és a voksoláson részt venni tervezők 2 százaléka szavazna egyéb pártokra.

Republikon Intézet

Jelentősebb változás az elmúlt hónaphoz képest, hogy

a bizonytalanok aránya 26 százalékról 24 százalékra csökkent.

Az ellenzéki összefogás pártjainak összevont támogatottsága 1 százalékponttal nőtt a teljes népesség körében, és változatlan a pártválasztók körében. Így az ellenzéki tömb és a Fidesz versenyében az ellenzéki összefogás 3 százalékponttal vezet a teljes népesség és 5 százalékponttal a pártválasztók körében (33–36; illetve 43–48).

A mostani pártpreferencia-kutatás adatait értékelve a Republikon felhívta a figyelmet: a DK támogatottságának több hónapos csökkenő trendje az elmúlt hetekben megfordult, és a Momentum is tudott a múlt hónap után fordítani; mindkét párt kismértékben, hibahatáron belül, de erősödni tudott.

Ellenben a Jobbik támogatottsága az előválasztás eseményei után csökkent, és a párt egyelőre nem tudott új erőre kapni, stagnál. Továbbra is a DK tehát az ellenzék legerősebb pártja, melyet három középpárt, a Jobbik, a Momentum és végül az MSZP követ; az elmúlt hónapokban pedig a kis pártok is elkezdtek felzárkózni a mezőnyhöz.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy

2021 elejéhez képest decemberben hasonlóak az erőviszonyok az ellenzéki tömb és a Fidesz között.

Bár januárhoz képest a Momentum gyengült, a Jobbik év közbeni erősödése, valamint a kisebb pártok előválasztás utáni erősödése ellensúlyozta ezt a támogatottságveszteséget az ellenzéki összefogás számára.

Nyitókép: Pexels.com