Tragédia: az év mentősének sem kegyelmezett a koronavírus

"Miközben légszomjjal küzdő embereket mentett, megfertőződött a koronavírussal, és itt hagyott minket örökre" – így búcsúzik a Veszprémkukac nevű helyi oldal a városban idén májusban az év mentősének választott Wlassics Katalintől.

A mentőorvos halálhírét a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége is megerősítette. Mint írták, „gyászolunk. Koronavírus-fertőzésben meghalt az év veszprémi mentőse.”

A város honlapján, még tavaszi elismerése kapcsán, pályafutásáról azt írták, 1986-ban kivonuló orvosként kezdett dolgozni az Országos Mentőszolgálat veszprémi mentőállomásán. Előbb oxyológus szakorvosi vizsgát tett, majd honvédorvostan, katasztrófa medicinából is szakképesítést szerzett. Rendszeresen részt vesz az új munkatársak képzésében, szakmai, emberi beilleszkedésüket egyaránt segíti. Határozott, precíz munkavégzésével példát mutat a kivonuló dolgozóknak. Nem csak munkatársaival, hanem a betegekkel is rövid idő alatt közvetlen és megnyugtató kapcsolatot tud kialakítani. Betegcentrikussága, és a velük való empatikus bánásmódja példaértékű. A ’90-es évek elejétől egészen 2018-ig a légimentés oszlopos tagja is volt.

