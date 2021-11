Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottság elnökének - a nap hírei

Sikeres volt az oltási akcióhét első napja, már az első órákban több mint 50 ezren kérték a vakcinát. Vasárnapig országszerte 101 oltóponton, reggel 7 és este 7 óra között lehet kérni a vakcinákat, előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár elmondta, a beadott oltások jelentős része harmadik dózis volt. Ötféle oltóanyaggal oltanak, ezek mindegyike elérhető az oltóhelyeken. Közölte, arra kérték a kórházakat, hogy ha szükséges, a hosszú várakozási időt elkerülendő nyissanak új oltóhelyeket.

Újabb 480 katonát küldött a kórházi oltópontokra a Magyar Honvédség, így már összesen 79 helyszínen, csaknem 800 katona segíti a munkát az oltási akcióhét idején. A Honvédelmi Minisztérium ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a kórházakba vezényelt katonák részt vesznek a logisztikai feladatokban, segédkeznek az érkező betegek testhőmérséklet-mérésében, a betegirányítási, betegkísérési és útbaigazítási, valamint adminisztrációs és szállítási feladatokban.

Minden a koronavírus elleni oltás mellett szól, a vakcinák hatékonyságával semmi nem vetekszik - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere ma a Kossuth rádióban. Kásler Miklós szerint ha sokan veszik fel az oltást, le lehet törni a járvány negyedik hullámát. Hozzátette: minden tudományos eredmény arra mutat, hogy mindenkinek kérnie kell az oltást, a kétszer oltottaknak a harmadik dózist is. A miniszter kitért arra: vizsgálatok szerint a megfertőződés, a kórházba kerülés az oltatlanok esetében 4-6-szoros eséllyel következik be.

Főként az oltatlanokat tette felelőssé a koronavírus-járvány újabb, negyedik hullámáért az egészségügyért felelős uniós biztos. Sztella Kiriákidész, az Európai Parlament ülésén azt is hangsúlyozta: emellett a vakcinákkal kapcsolatos téves információk tovább rontják a helyzetet. A tagállami járványügyi intézkedések összehangolásáról folytatott vitában biztos arról is beszélt: egyértelmű tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy a koronavírus elleni oltóanyag a legerősebb eszköz a súlyos megbetegedések kialakulása ellen, még a jelenleg domináns delta változat esetében is.

A határvédelmi intézkedések miatt elindított uniós kötelezettségszegési eljárások felfüggesztését kéri az Európai Bizottságtól a miniszterelnök. Orbán Viktor a brüsszeli testület elnökének, Ursula von der Leyennek írt levelében úgy fogalmazott: a migrációs válság még a gazdasági helyreállításról szóló vitáknál is nagyobb kihívások elé állítja a tagállamokat. Orbán Viktor ezért arra kérte a bizottságot, hogy tegyen javaslatot a jogi keretrendszer megváltozott realitásokhoz igazított átalakítására, haladéktalanul szüntesse meg a hatályban lévő, elavult és a helyzet megoldását gátló szabályozás kikényszerítését.

Rendkívüli tanácskozást tartanak kedden a migrációs helyzetről Budapesten a V4 országok vezetői. A találkozót Mateusz Morawieczki lengyel kormányfő kezdeményezte. A soros elnökséget betöltő Magyarország kormányfője, Orbán Viktor a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnökkel folytat megbeszélést. A lengyel miniszterelnök vasárnap a balti országokban tárgyalt a Lengyelország és a 3 balti állam keleti határán kialakult helyzetről.

Keresi a Fehéroroszországban rekedt migránsok hazaszállításának lehetőségeit az Európai Bizottság, de ehhez az ENSZ mellett Minszk közreműködését is várja. Peter Stano illetékes szóvivő a fehérorosz elnök kijelentésére reagált, aki választ vár az Európai Uniótól arra, hogy befogad-e Minszk javaslatának megfelelően kétezer, fehérorosz területen tartózkodó migránst. A korábbi közlések szerint Aljakszandr Lukasenka azt mondta: ragaszkodik ahhoz, hogy Németország befogadjon kétezer migránst azok közül, akik Fehéroroszországban vannak.

Stabil szuverén hitelképességi kilátással kezdhetik a jövő évet a közép- és kelet-európai gazdaságok - áll a Moody's éves térségi előrejelzésében. Az elemzés szerint a közép- és kelet-európai gazdaságok GDP-értéke átlagosan 4,5 százalékkal növekszik 2022-ben, és ennek elsődleges hajtóerejét a hazai fogyasztás mellett a koronavírus-sokk okozta károk helyreállítására létrehozott EU-keret első folyósításai adják majd.

Romániában megkapta a kormányalakítási megbízást az államfőtől Nicolae Ciuca. Az ügyvivő védelmi minisztert, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség alkotta nagykoalíció jelölt a posztra. Klaus Iohannis bejelentése szerint, a liberálisok által javasolt A hárompárti koalíciónak kétharmados többsége van a parlamentben és így alkotmánymódosításra is képes. A koalíciós megállapodás szerint a liberálisok és a szociáldemokraták felváltva adják a kormányfőt.

Jerome Powell maradhat a FED elnöke. Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy újabb négyéves ciklusra őt jelöli az amerikai jegybank szerepét betöltő intézet elnöki posztjára. Jerome Powell újbóli jelölését a szenátus bankbizottságának kell jóváhagynia, amit azután a teljes szenátusnak is meg kell erősítenie. Az alelnök Lael Brainard lehet, aki a Fed kormányzótanácsának egyetlen demokrata tagja.