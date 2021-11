Márki-Zay Péter: politikai okból senkit nem rúgunk ki

Márki-Zay Péter nem érdekli, hogy az önkormányzatban ki melyik pártnak kampányol: „most is van nálunk Fidesz-aktivista, ugyanis itt politikai okból senkit nem rúgunk ki, senkit nem különböztetünk meg” – fogalmazott a polgármester a Blikknek adott interjújában. Mint hozzátette: miniszterelnökként is így működne, mert szerint a Fidesz rendszerében is nagyon sok jó szakember dolgozik, és csak rosszindulatú feltételezésnek tarja, hogy ők mindannyian a kormányzópárt lojális emberei lennének.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltjeként nem változott „forradalmian” az élete. Továbbra sincs testőre, pedig sokan erőltetik. „Tudom, hogy nagyobb a felelősség, mégis nehezen állok rá, hogy máshogy kellene viselkednem” – fogalmazott. Kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy

győzelme után több barátja lett, és vállalkozók is „becsekkoltak” azóta, „de soha senki nem kért semmit”.

Szerinte „a gazdasági elit ki van éhezve arra, hogy tisztességes, nem korrupt vezetése legyen az országnak. Semmi egyebet nem akarnak, csak azt, hogy hagyják őket békén”. Amit tisztességtelenül vettek el az államtól, azt vissza kell adni a nemzetnek – emelte ki megjegyezve, csodálkozna, ha a „Fidesz-oligarchák a teljes vagyonukkal el tudnának számolni”.

Hódmezővásárhely polgármestere mások mellett beszélt a „valódi” rezsicsökkentésről, hogy mihez kezdene a üzemanyagárakkal, illetve mit gondol a melegházasságról és az abortuszról. De kitért a családjára is az interjúban.

Nyitókép: Ujvári Sándor