Kibillent a Balaton a viharban - videó, fotó

A közelgő hidegfront előfutára, a viharos szél megérkezett. A Dunántúlon óránkénti 90 kilométeres sebességet is meghaladó széllökéseket is mértek - írta az Időkép. Mindez a Balaton vizét is felkorbácsolta, sőt meg is billentette.

A vízügyi mérések szerint Keszthelynél reggel még 62 centiméteres volt a vízállás, ami kora délutánra 47 centire csökkent. Balatonaligánál ugyanezen időszak alatt 99-ről 116 centire változott a vízállás. Az emelkedés a balantonfűzfői mérőponton is egyértelműen megfigyelhető: négy óra leforgása alatt 20 centit emelkedett a vízszint. Kilátszik a Balaton medre a balatonfenyvesi partszakasznál MTI/Varga György

Keszthely és Balatonfűzfő vízállása között ugyanazon időpontban 76 cm volt a különbség, ami jelentős , de nem közelíti meg a tavaly februárban mért 97, és az eddigi legnagyobb 101 cm-es kilengést.

Nyitókép: Varga György