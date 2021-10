Dobrev Klára: kormányzásra készülök

Arató Gergely és Kordás László után szólalt fel, azzal kezdve: újra itt van Kőbányán, visszatért, ahogy vissza fog térni az országjárása többi helyszínére is, mert ez egy kormányfő dolga, és ő kormányzásra készül. Úgy vélte ugyanis, hogy a Karmelita kolostorból nem lehet megérteni az emberek élethelyzeteit, problémáit, nehézségeit. Tudni kell ugyanis, hogy a döntések mögött sorsok, családok vannak. "Én ma többet tudok az országról, mint amennyit ez a kormány az elmúlt több mint 10 évben megtudott. És nem azért, mert olyan jó lennék, hanem mert ők olyan rosszak" - illusztrálta, hogy az emberek problémáira akar majd odafigyelni.

Szerinte akkor fogja elárulva érezni magát a demokratikus Magyarország, ha hagyják Orbán Viktor miniszterelnök rendszerét működni, ha hagyják a pozíciójában Polt Péter legfőbb ügyészt, vagy ha nem veszik el a jogtalanul szerzett vagyonokat.

Három területet emelt ki azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a kormányzása.

1. Jövedelmek: az emberhez méltó élet nem abból áll, hogy az ember nem fagy meg, vagy hogy annyi ennivalót tud vásárolni, hogy életben maradjon. Az a kormány, amely nem képes biztosítani állampolgárai számára az emberhez méltó életet, az nem maradhat - jelentette ki. A rászoruló háztartásoknál a rezsi kiadása nem lehet több a jövedelem 20 százalékánál - ha mégis, az ő kormánya segíteni fog, ígérte.

2. Be fogják vezetni a rezsiminimumot, mert most a rezsicsökkentés Dobrev Klára szerint a gazdagoknak jó. "A villanykörte, amelynél a gyerek a háziját írja, vagy a víz, amivel mosakodni lehet, az jár, az alapszükséglet. Ugyanez igaz arra, hogy egy szobát fel lehessen fűteni 18-20 fokra legalább, vagy hogy legyen internete mindenkinek, akár az oltásra való bejelentkezésre. A minimális rezsi mindenkinek ingyen jár, utána a nagy többségnek sávosan olcsóbban kell adni, mint ma" - jelentette ki. A hosszútávú megoldás például a panelprogram lenne a felújításokkal, ezért kiterjesztik a társasházakra, van rá uniós finanszírozás, felújítják az ország teljes társasház- és panelállományát. Közeledünk a klímakatasztrófához és itthon az energiafelhasználás jó része fűtésre megy a korszerűtlen lakásállomány miatt.

3. Egészségügy: a műtéti várólisták mellett már a diagnosztikára is várni kell. Szerinte be kell vezetni a garantált várakozási időt, egy maximumot, amelynél több nem lehet. Szeretné, ha több ezer emberrel többen dolgoznának az egészségügyben, mert nagy a szakemberhiány. A védőnői hálózat kiterjesztésének szükségességéről is szót ejtett vagy például arról, hogy drága a szemüveg sok szegény gyereknek. Ezért minden rászoruló gyereknek szemüveget ígért, valamint javulást a fogászati ellátás elérhetőségében.

Ezután arról beszélt, hogy nem a kevesek, hanem a többség szolgálatát jelenti a kormányzás, és ő erre készül.

Az előválasztási küzdelemről

Azokra a félelmekre – amelyek hozzá is eljutnak –, amelyek szerint az ellenzéki pártoknak a második forduló előtt rossz összeveszniük, mert az gyengíti őket, kijelentette: szeretne mindenkit megnyugtatni: még egy hét és lenyugszanak a kedélyek. "Érzem magamban azt az erőt és képességet, hogy ezt a csapatot az előválasztás végeztével egyben tartsam, mert azt akarom, hogy mire elkezdődik a 2022-es választási kampány, olyan erős választási csapattal és kampánnyal álljunk fel, amivel a Fidesz az elmúlt 30 évben nem találkozott. Ez leszünk mi" - jelentette ki.

Szerinte arra van szükség, hogy az ellenzékből senki se repessze meg az összefogást, mert oda azonnal beférkőzik a Fidesz. Vigyázniuk kell egymásra, hangsúlyozta. Szerinte az erő nem ő, nem is a vetélytársai, hanem az összefogás, a mögöttük lévő pártok és azok szavazói, és ezt az erőt magukkal szeretné tudni addig, amíg le nem bontják Orbán Viktor rendszerét.

A rendezvényt Arató Gergely azzal zárta, hogy az előválasztás első fordulójában 106 szavazókerületből 85-ben Dobrev Klára nyert, most mind a 106-ot szeretnék megnyerni. További felszólalások és üzenetek a többi pártnak Arató Gergely (a DK frakcióvezető-helyettese, az ellenzék országgyűlési képviselőjelöltje Kőbánya-Kispesten) egyebek mellett arról beszélt Dobrev Klára felszólalása előtt, hogy progresszív vezetőt akarnak, nem neokonzervatívot, "másik Magyarországot akarnak, nem Fidesz-light-ot". "Kikérjük magunknak, hogy aki ránk szavaz, Orbán Viktorra szavaz." Legyőzték őt már korábban és most pedig fontos részei lesznek az ellenzéki szövetségnek 2022-ben - tette hozzá. "Arra kérünk mindenkit, tiszteljék Orbán Viktor legelszántabb és legádázabb ellenfelét" - folytatódott az előző napi kölcsönös üzengetés Márki-Zay Péterrel és Karácsony Gergellyel. Arról is beszélt Arató Gergely, hogy hiszi, Dobrev Klára tudja megszólítani a bizonytalanokat és azokat, akik azt kersik, hogy végre képviselje őket valaki. Ezért hiszi, hogy a DK jelöltje le tudja győzni Orbán Viktort és létrehozhat egy igazságosabb, zöldebb Magyarországot. Kordás László (a Magyar Szakszervezeti Szövetség volt elnöke, DK-s politikus) azt látta ebben a pártban, hogy kiállnak egymásért. Ez kell majd a koalíciós munkához egy vezető részéről a meglátása szerint. Azt mondta, szerinte a mostani kormány elveszi a fiataloktól a boldogulás lehetőségét, de a DK jelöltjének vezetésével majd meg lehet teremteni ezt. Jószai Teodóra (Szigetszentmiklós képviselője, a DK győztes jelöltje az előválasztáson Pest megye 8-as számú választókerületében) mások mellett azt emelte ki, hogy Dobrev Klára 5 nyelven beszél és 10 éves közigazgatási tapasztalata van, továbbá képes felismerni, mire van szüksége a választóknak, ezért jó miniszterelnök lehet.

Október 10-16. között, az ellenzéki előválasztás második fordulójában a voksokat a miniszterelnök-jelöltekre lehet leadni személyesen és interneten. A szavazásnál az egész ország egy választókerületnek számít. Szombatra véglegesedett a szavazóhelyiségek listája és nyitva tartása (erről itt írtunk), vasárnap kezdődik a voksolás.

Nyitókép: Facebook/Demokratikus Koalíció