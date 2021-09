"Bárki ütheti, vághatja a kutyát, amíg nincs rá tanú" – romlik az állatvédelmi helyzet

Az állatvédelem ügyében a Fema Állatmentők inkább romló tendenciával találkoznak, de Takács Adrienn önkéntes szerint nem lehet általánosítani.

„Valamiféle tudatosság azért megindult az elmúlt időszakban. Nagyon gyakran járunk gyerektáborokba előadást tartani a felelős állattartásról, és ezt szeretik a szülők, a tanárok és a gyerekek. Egyre többen járnak kutyaiskolába, egyre nagyobb az igény arra, hogy az a kis élet, akit a családunkba befogadunk, teljes jogú tag lehessen és megadjunk neki mindent. A munkánk során sajnos mi a másik véglettel is találkozunk, amikor láncon, éheztetve, nagyon rossz körülmények között, vagy kidobva, elhagyva találkozunk az állatokkal” – fejtette ki.

Az önkéntes szerint a törvények jók lennének, de a betartásuk, betartatásuk akadályokba ütközik. A szervezetnél azt tapasztalják, hogy gyakorlatilag jogkövetkezmény nélkül megtehetnek bármit az állatokkal, és alig ismerik az emberek a lehetőségeiket, akár azt, ha állatkínzást, rosszul tartást látnak, hogy hol és hogyan kell ezt jelezni.

„Mi azt látjuk, hogy bárki ütheti, vághatja a kutyát addig, amíg nincs rá tanú, vagy nincs, aki hajlandó lenne feljelenteni, bejelenteni, és addig ez jogkövetkezmény nélkül marad” – emelte ki Takács Adrienn, aki szerint hiába vannak törvényeink, ha nincs visszatartó erő. A Fema Állatmentők munkatársa szerint nincs apparátus a jogszabályok betartatására, és a pár tízezer forintos büntetésnek sincs visszatartó ereje.

Az állatrendőrség nagyon hasznos dolog lenne – emelte ki Takács Adrienn, hozzátéve, több jogkörrel lehetne felruházni az állatvédő szervezeteket is, mert most civilként mennek oda figyelmeztetni, és ezzel sokszor veszélynek vannak kitéve maguk is.

Nyitókép: Police.hu