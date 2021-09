Szász János elhagyta az országot

Bár barátai, akik segíteni fognak neki, élnek kint, de egyelőre nincsenek szerződései az USA-ban, munkát keresni megy – igaz, korábban egy ideig már élt ott.

Mindez a Veiszer Alinda által készített interjúból derült ki, amit a Telex szemlézett.

Szász János azt, mondta, a költözése eredője "ez a február 5-i dolog. Amit megelőzött az, hogy én eljöttem az SZFE-ről... A kettő nagyon szoros összefüggésben van..."

Mint ismert, februárban házkutatást tartottak a rendezőnél, a rendőrök számítástechnikai eszközöket foglaltak le, miután Szász jogi vitába keveredett a bangladesi orvoscsoportról készített dokumentumfilmje miatt. Az csak egy dolog, hogy nem is pontosan tudták, miért jönnek a rendőrök - először azt hitték, azért, mert a feleségével mindketten lázas koronavírusosak voltak akkor, és az egyenruhások biztos a piros cetlit hozzák.

"Ebben (az ügyben) megbocsáthatatlan dolgok vannak. Nem is az engem és a feleségemet ért inzultusról beszélek, nem is arról, hogy mindketten 40 fokos lázasak, covidosok voltunk. Hanem arról, hogy van egy 8 éves gyerekem, van egy 15 éves gyerekem, és azt a képet, amikor pisztollyal felmennek a két gyerekemhez a hátam mögött megbeszélni, hogy az apádnak hol vannak az eszközei, és azt a képet, amikor a kisebbik fiam az üvegajtó mögött nézi, hogy mi történik a szüleivel, azt én nem felejtem el. És nem is fogom, akarom, tudom megbocsátani" - mondja az utolsó szavaknál elcsukló hangon.

„Ahogy néztem a kisfiamat az üveg mögött, ott megfogalmazódott bennem, hogy én itt nem vagyok a helyemen, ha ez megtörténhet velem” - mondta, majd hozzátette: egy politikus azt mondta egy barátjának, hogy Szász Jánosnak nem kellett volna elmennie az SZFE-ről.

Utóbbival kapcsolatban azt mondta, eredetileg végig akarta vinni másodéves osztályát osztályfőnök-helyettesként, de aztán úgy érezte, nincs maradása. „Végignéztem azt a honfoglalást, amiben a honfoglalók ugyanezeken az egyetemi helyeken tanultak, és minden nosztalgia nélkül döntötték le, taposták el ezt az egyemet”, és nem értette, hogy a „honfoglalók”, akik „katonai attakkal” foglalták el az egyetemet, hogyan érezhetnek erkölcsi alapot, hogy később itt fiatalokat tanítsanak - mondta.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd