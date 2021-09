Keddi járványadatok: 130 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 4 beteg

Az utóbbi egy napban 130 új koronavírus-fertőzést igazoltak és 4 ember hunyt el a járvánnyal összefüggésben a hivatalos adatközlés szerint.

Már 210 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (16-an kerültek be egy nap alatt), közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen (eggyel nőtt a számuk).

Hétfő óta 104 fővel nőtt az aktív fertőzöttek száma, ami jelenleg 5486.

A járvány kezdete óta összesen

813 818 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

30 074 főre emelkedett az elhunytaké.

778 258 a gyógyult betegek száma.

Hatósági házi karanténban 1955-en vannak, a mintavételek száma 6 640 890.

A beoltottak száma 5 821 254, közülük 5 524 203 fő már a második oltását is megkapta, 418 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért továbbra is azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila