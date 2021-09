Ferencvárosban is jön az új parkolási rend

Csütörtökön tárgyalja a képviselő-testület azt az előterjesztést, amely a terézvárosi kezdeményezéshez hasonlóan kizárólagos lakossági parkolóhelyeket hozna létre Belső- és Középső-Ferencváros, valamint a József Attila-lakótelep közterületi várakozóhelyeinek 30 százalékán – írja Baranyi Krisztina, a kerület ellenzéki polgármestere a Facebookon.

Azt írja, a lakótelepen már tavaly is kezdeményeztek hasonlót, de akkor a Budapest Közút elutasította a tervet.

„A Főpolgármesteri Kabinet által kidolgozott komplex csomag átültethető a IX. kerületre – folytatódik a polgármester posztja –, és nem csak a helyiek kényelmét szolgálná, hanem többek közt enyhítheti az autók borzasztóan megnövekedett számából adódó környezeti károkat is.

Az este 8-tól reggel 7-ig a helyiek számára fenntartott parkolási helyeken túl a csomag részei:

a mozgáskorlátozottaknak szolgáló várakozóhelyek számának növelése

a nagyobb forgalmú közlekedési csomópontokon, például az iskolák közelében Kiss&Ride (várakozni tilos) helyek kialakítása

mobilitási pontok, ahol mérettől függően csak mikromobilitási járművek (kerékpár, roller, cargo-kerékpár), illetve közösségi autómegosztásban érintett nagyobb gépjárművek (autó, robogó) helyezhetőek el.

koncentrált rakodóhelyek, amelyeket a kereskedelmi létesítményekhez igazítanánk, viszont nagy segítséget jelentenének a helyieknek is például költözés esetén”

Azt írja, a járvány alatt már létesítettek parkolókat a helyieknek, de annak fenntartása jelentős élőerőt követelt, az új megoldás praktikusabb és olcsóbb lesz.

A ferencvárosi képviselőtestület csütörtökön szavaz az előterjesztésről.

Az Infostart is megírta korábban, hogy más belső pesti kerületekben is elindult hasonló kezdeményezés. Elsőként a VI. kerületben indul a projekt, és arra lehetett számítani, hogy ősz folyamán a VII. és a XIII. mellett várhatóan az V. kerület is csatlakozik a kezdeményezéshez. Most kiderült, hogy Ferencváros is beszáll.

Nyitókép: Balogh Zoltán