Ezért lehet fényfestést látni éjjelente a Budavári Palota falain - fotó

A Budavári Palota eredeti formájában helyreállított épületrészében, a déli összekötő szárnyban újraalkotott díszes szoba augusztus 20-án nyitja meg a kapuit a látogatók előtt, akik az első napokban ingyenesen nézhetik meg a helyiséget. Országszerte öt városban egyedi installációk is felhívják a figyelmet az újjászületett teremre - közölte a Várkapitányság az MTI-vel.

A legendás történelmi helyiség remekműveinek motívumaiból több száz apró részletet felhasználva egyedi, vetített mintázat díszíti a Budavári Palota keleti homlokzatát. Szent István mellett kirajzolódik IV. Béla király és Árpád-házi Szent Erzsébet alakja is, mindhármukról látható alkotás a teremben. A fényfestés augusztus 29-ig minden este fél 9 és éjfél között ékesíti a Várhegy tetejét.

A Budavári Palotanegyedben, Keszthelyen, Székesfehérváron, Veszprémben és Visegrádon pedig a kiterjesztett valóság segítségével lehet bepillantást nyerni az újjáépített történelmi terem szépségébe. A Szent István-terem motívumaival díszített szabadtéri installációk célja, hogy a rajtuk található QR-kód beolvasása után az érdeklődők betekinthessenek a lenyűgöző helyiség részletgazdag világába, többek között megnézhetik az ország legnagyobb Zsolnay-kandallójának díszes csempéit, a szenteket és királyokat ábrázoló festményeket, valamint a fából készült, faragott mennyezetet. MTI/Máthé Zoltán

Az óriási érdeklődésnek köszönhetően egy hétvége alatt betelt az összes előregisztrációs hely az újjászületett Szent István-terembe, amely augusztus 20-tól a hónap végéig előzetes foglalás nélkül is megtekinthető ingyenesen. A naponta 10 órától negyed óránként induló vezetett látogatásokra - érkezési sorrend szerint - a helyszínen is be lehet csatlakozni korlátozott számban.

A szeptember 1-től induló bővített, 1 órás tárlatvezetésekre már lehet jegyet venni a https://szentistvanterem.hu oldalon. Ezek árából az I. kerületiek 50 százalékos kedvezményre jogosultak.

