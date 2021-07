Az ellenzék azért kezdeményezte a parlamenti testület összehívását, hogy kiderüljön, kik és milyen célból használták a kémszoftvert az elmúlt években több száz magyar állampolgár, köztük független újságírók, ellenzéki politikusok, közéleti szereplők lehallgatására - ismételte meg vasárnapi sajtótájékoztatóján az LMP.

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke a Facebookon közölte: pártja szerint a kormány felelősségének beismerésével érne fel, ha a Fidesz nem venne részt hétfőn az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának a Pegasus izraeli kémprogram használatát tárgyaló ülésén.

Úgy vélik, a kabinetnek ezen a bizottsági ülésen választ kell adnia arra, hogy a magyar szakszolgálatok megvásárolták és használták-e a Pegasus kémszoftvert. Az ellenzék választ vár arra is, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter vagy valamely elődje adott-e engedélyt a program használatára; Orbán Viktor miniszterelnök pedig tudott-e a tömeges megfigyelésről - mondta Kanász-Nagy Máté. Azt is tudni szeretnék, hogy jelenleg is folynak-e lehallgatások a kémszoftverrel.

A Fidesz-frakció sajtóosztálya vasárnap megerősítette a párt korábbi álláspontját: nem fognak részt venni az ülésen. Az ATV megkeresésére azt írták, a baloldali politikusok túl sok filmet néznek és megalapozatlan hírek alapján, politikai hangulatkeltésből hívták össze a nemzetbiztonsági bizottság ülését.

A Pegasus-ügy miatt egyébként holnap estére tüntetést hirdetett a Momentum, a megmozduláshoz pedig több ellenzéki párt, például a DK és az LMP is csatlakozott.

