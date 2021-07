Továbbra is nagy hiány Magyarországon az iskolaőr

Országszerte folyamatos továbbképzést biztosít a köznevelési és szakképzési intézményekbe kinevezett iskolaőrök számára az Országos Rendőr-főkapitányság. Az ORFK a Magyar Nemzet érdeklődésére közölte, pszichológusok vezetésével elsősorban kommunikációs és konfliktuskezelési tréningeket tartanak az iskolaőröknek, akikből még mindig nincs elég: az állomány feltöltöttsége 88 százalékos.

Tavaly nyáron döntött a parlament az iskolaőrség felállításáról, továbbra is számos köznevelési és szakképzési intézmény igényli az őrök jelenlétét. Az elmúlt tanévben, amíg volt jelenléti oktatás, munkájuk is akadt bőven: már az első hónapban több mint kétszáz alkalommal avatkoztak be.

Az őrök legfőbb feladata a házirend betartatása: megakadályozhatják, hogy a tanköteles korú diákok a tanítás vége előtt igazolatlanul elhagyják az iskolát, meggátolhatják az intézmény területére való jogosulatlan belépést és elfoghatják azokat, akik bűncselekményt vagy szabálysértést követnek el.

Lőfegyverük nincs, használhatnak viszont gumibotot, bilincset és gázspray-t a szükségesség és az arányosság elvének megfelelően. Az eddigi beavatkozások döntő többsége egyébként csak figyelemfelhívás volt, testi kényszert csak elvétve, egy-egy esetben alkalmaztak. A legtöbb beavatkozást Nógrád, Borsod és Szolnok megyében regisztrálták az első időszakban.

Bár a 2020-as tanév a középiskolákban jórészt digitálisan zajlott, az érintett intézmények többségében kérték, hogy az online oktatás idején is maradjon az iskolaőr, mert a kiscsoportos konzultációk vagy a szakmai gyakorlatok zavartalan megtartását így látták biztosítottnak. Nem kellett elbocsátani azokat sem, akikre helyben nem volt szükség, ilyen esetekben átvezényelték az illetőt másik iskolába – úgynevezett társ­iskolaőrnek –, néhányan pedig ideiglenesen a helyi rendőrkapitányságon kaptak bűnmegelőzési feladatokat.

Az ORFK közlése szerint jelenleg 525 intézményi és tartalék iskolaőr dolgozik munkavállalóként a rendőrség állományában, ami azt jelenti, hogy

az iskolaőri állomány feltöltöttsége 88 százalékos.

Iskolaőr egyébként semmiképpen nem állhat munkába a hárommodulos kötelező alapképzés nélkül, amelynek keretében tanulnia kell pedagógiát, gyermekpszichológiát, bűnmegelőzést, konfliktuskezelést, valamint rendvédelmi felkészítés és gyakorlat is vár minden jelentkezőre.

A 120 órás szaktanfolyam során összesen négy vizsgát kell teljesíteni, hogy szolgálatba állhassanak az iskolaőrök, akiket féléves időtartamra bíznak meg. A pozíció betöltéséhez amúgy nem kötelező a rendőri előképzettség.

Korábban Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár arról beszélt, hogy azok az iskolák, ahol gyakori a pedagógusok elleni verbális vagy akár fizikai fenyegetés és bántalmazás, örülnek a fokozott védelemnek, a segítség igénybevétele ugyanakkor minden esetben önkéntes, vagyis sehol sem kell attól félni, hogy az intézmény akarata ellenére kivezénylik az iskolaőröket.

Az eddigi tapasztalatok szerint komoly segítséget jelent a pedagógusoknak az őrök jelenléte. Egyes iskolákban visszaszorultak a lopások és a kisebb szabálysértések, nagyobb biztonságban érzik magukat a pedagógusok is, sőt a rendszeres rendőri jelenlétnek köszönhetően eltűntek az iskoláik környékéről azok a gyanús személyek, akik vélhetően dizájnerdrogokat terjesztettek a középiskolás diákok körében.

Nyitókép: pixabay