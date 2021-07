Lesznek területek, ahol végleges a távgyógyítás térhódítása

A világjárvány bebizonyította, hogy a telemedicína számos személyes orvos–beteg-találkozást kiválthat.

A Prima Medica Egészségközpontok tapasztalatai szerint a betegek 10 százaléka továbbra is ezt az ellátási formát választja. Babai László igazgató szerint a

krónikus betegek gondozásában különösen hatékony lehet a távgyógyászat,

de folyamatosak a vizsgálatok, hogy a telemedicína miként illeszthető be az egészségügyi ellátások közé.

"Távmonitorozás már évek óta van a vérnyomás- és vércukorszint-mérésre, az adatok informatikai rendszeren keresztül jutnak be az orvoshoz, illetve EKG is be tud jutni az orvoshoz ilyen módon, de arra, hogy a konzultáció is történhet távolsággal, a pandémia irányította rá a figyelmet" – példálózott Babai László.

Szerinte a telemedicina térnyerése könnyen elképzelhető a nehezen mozgó vagy járvány által érintett páciensek esetében, erre már vannak hazai és EU-s és kezdeményezések, de ezzel együttjárnak betegbiztonsági, ellátásbiztonsági kérdések is, amelyeknek szintén alaposan utána kell járni, hiszen

sok esetben a beteg megérintése azért mégiscsak szükséges.

"Hogy a személyes vizit mennyire váltható ki, nehéz szakmai kérdés, korlátok vannak, a különböző testrészeken megjelenő ödémák, azok mértéke, a bőr hőmérséklete viszonylag bonyolult eljárással rögzíthető" – figyelmeztetett.

