"Félház" a konditermekben, mintha sok lenne az oltásellenes a gyúrósok között

Jelenleg edzőtermekbe csak azok járhatnak, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal - vagy igazolt sportolók -, azonban a konditerem közönsége - úgy tűnik - jelentős hányadban oltásellenes, legalábbis erre enged következtetni, hogy a centrumok forgalma meg sem közelíti a járvány előtti szintet.

Az Index összeállításában megszólaló Dechert Áron, a Magyarországi Edzőtermek Országos Szövetségének (MEDZOSZ) elnöke azt mondta, a korábbi edzők fele (50-60 százalék) tért vissza, a termek kihasználtsága is e körül mozog.

Dechert Áron az oltásellenes kondizók táborát további 20 százalékra teszi.

A MEDZOSZ álláspontja szerint

a különböző teljesítményfokozó szerek valóban nem veszélytelenek, arra viszont egyelőre nincs bizonyíték, hogy a vakcina növelné a doppingolással járó, egyébként is meglévő kockázatokat.

Mindezek ellenére úgy vélik, hogy mivel Magyarországon nem kötelező a koronavírus elleni védőoltás, minden edzőterembe járó állampolgárnak szíve joga eldönteni, hogy beoltatja-e magát.

Sokan épp a kiváló állóképességük miatt nem tartanak a fertőzés miatti bajoktól.

Mintegy 135 komplexum egyébként most is zárva van a 2700-ból. A járvány a termek 5 százalékát "darálta be". Egy negyedik hullám ez utóbbi kört még 10 százalékkal emelné.

Arról is beszámolt, hogy rengetegen használták ki a járvány folyamán azt a lehetőséget, hogy amint igazolt sportolóvá válnak, mehetnek edzeni.

Nyitókép: Unsplash.com