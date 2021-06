Drasztikus átalakulás a budapesti Airbnb-piacon

Tizenhat havi vesszőfutás után egyelőre katasztrofális állapotban van a fővárosi rövid távú lakáskiadási piac, a veszteségeket az Eb-meccsekre érkező külföldiek vártnál kisebb száma és az alacsonyabb átlagárak miatt sem lehet ellensúlyozni – mondta az Index érdeklődésére Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.

Információi szerint a pandémia alatt a korábban 15-16 ezerre tehető magánszálláshely több mint fele eltűnt a piacról, és egyelőre kérdéses, hogy a hosszabb távú lakáskiadásba mentek át a tulajdonosok átmenetileg, vagy pedig végleg felhagytak a rövid távú lakáskiadással.

A szállásadók reménykednek a nézők előtt tartani tervezett Forma–1-es Magyar Nagydíj, majd a az Eucharisztikus Világtalálkozó látogatóvonzó hatásában. A fapadosok forgalmának helyreállásáig várhatóan többségben lesznek az autóval és vonattal érkező külföldiek, ezért elsősorban azok a szálláshelyek lesznek előnyben, melyek parkolóval is rendelkeznek. Emellett a vendégek csak a rugalmas lemondási idejű szállásokat keresik, ami miatt a szállásadók számára is tervezhetetlen a szezon.

Drágítja a legálisan működő szállásokat, hogy eddig is le kellett jelenteni a vendégek főbb adatait anonimizált módon, de szeptembertől egy okmányolvasó berendezéssel kell teljesíteni az adatszolgáltatást. Ez 250–350 ezer forintos beruházás, és a tulajdonos személyes jelenlétét igényli minden érkező vendég bejelentkezésekor.

Júliustól a most megkötött megállapodás értelmében az Airbnb szedi be a pozsonyi turisztikai szállásadót, és azt közvetlenül Pozsony városába utalja át a házigazdák nevében, és a szállásközvetítő platform Prágával és Budapesttel is szeretne hasonló megállapodást kötni. Ezzel akár 20 százalékkal is emelkedhetne az önkormányzatok idegenforgalmiadó-bevétele, de Schumicky Balázs szerint ehhez szükség lenne arra is, hogy egységesítsék a fővárosban az idegenforgalmi adó meghatározásának módját.

Még nem érkezett megkeresés az Airbnb-től, de még ha érkezne is, törvénymódosítás nélkül nem is tárgyalhatnánk a céggel

– mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes. A Fővárosi Önkormányzat álláspontja szerint törvénymódosítás kellene ahhoz, hogy a lakástulajdonos helyett maga a szállásközvetítő platform szedje be az idegenforgalmi adót, hogy aztán továbbítsa a fővárosnak vagy a kerületeknek.

A főváros szerinte azonban nemcsak a kieső adóbevétel jelent gondot, ezért az a javaslata, hogy ha valaki életvitelszerűen az időszakosan kiadott lakásban lakik, akkor számára nem korlátoznák a rövid távú kiadás lehetőségét. Abban az esetben azonban, ahol nem lakik az ingatlanban a tulajdonos, korlátozni kellene, hogy ne egész évben legyen kiadható az ingatlan. Az elmúlt években ugyanis ez hozzájárult az albérletárak jelentős növekedéséhez és a lakhatási szegénység súlyosbodásához.

Nyitókép: Pixabay