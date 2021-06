Jön a hőhullám, veszélyben a háziállataink

Hiába a figyelmeztetések, kánikulában leggyakrabban még mindig a napon parkoló autóban hagyott házi kedvenceket kezelik – mondta az InfoRádiónak a Horváth Vet állatorvosi rendelők alapító-tulajdonosa. Horváth Dávid szerint mivel a hőleadás a kutyáknál és a macskáknál is korlátozott, a meleg végzetes lehet a számukra.

"A bőrükön nincsen vagy nagyon alacsony számban van verejtékmirigy. A kutya a hőgutás stresszhelyzetben elkezd erősen zihálni, lihegni, elkékül a nyelve, és ha ezt tovább folytatódik, akár sokkos állapotba is kerülhet. Remegés, görcsök, elesettség, ájulás, tudatvesztés következhet be, és a legvégén kómás állapot áll be.

Beavatkozás nélkül a kedvencünk el is pusztulhat"

– mondta az állatorvos.

Még lehúzott ablakkal és ivóvíz biztosítása mellett sem szabad melegben az autóban hagyni az állatokat – hangsúlyozta Horváth Dávid. Szerinte a kánikula a lakásban is veszélyes lehet, a terráriumban, kalitkában tartott állatokra még inkább. "Sokkal kisebb a tér, ha odatűz a nap és nincsen árnyékolva a rágcsálóknak a terráriuma, a madaraknak a kalitkája, még nagyobb veszélynek van kitéve" – emelte ki a szakember.

Horváth Dávid azt tanácsolja, hogy a napsütötte lakásokban a gazdák mindenképpen gondoskodjanak az árnyékolásról és az állandó hőmérsékletről. Akkor is hagyják bekapcsolva a klímát, ha elmennek otthonról és a kedvencek a lakásban maradnak. Hacsak lehet, a hőségben az állatokat ne is vigyék magukkal a tulajdonosok, a sétáltatásról is a reggeli és esti órákban gondoskodjanak.

"Semmiképp ne futtassuk, tréningeztessük őket ilyen nagy melegben.

Idős, szívbeteg, elhízott kutyára különösen vigyázzunk"

– figyelmeztetett. Az udvaron tartott kutyáknál is árnyékot kell biztosítani, meg kell óvni a kutyaházat a felmelegedéstől akár locsolással is. Kánikulában pedig kulcsfontosságú, hogy minden állatnak folyamatosan biztosítsuk a friss ivóvizet.

Nyitókép: Varga György