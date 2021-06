Volt MSZP-elnökkel erősíthet Gyurcsány Ferenc frakciója

A Telex Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltre hivatkozva azt írja, a Budapest 18. egyéni választókerületében induló MSZP-P-s Molnár Gyula bírja a Demokratikus Koalíció támogatását már az előválasztások idején is, a választások után pedig Molnár a DK frakciójába ülhet be.

Molnár Gyula a kilencvenes évek végén az MSZP alelnöke, később budapesti elnöke volt, 2016 és 2018 között pedig az MSZP elnökeként dolgozott. 16 éven át volt szocialista parlamenti képviselő, jelenleg is az 2018 óta.

A politikus szerint "nem a pártok szépségversenye" az előválasztás, hanem "személyiségek és teljesítmények csatája".

2018-ban szoros volt a verseny Molnár és a Fidesz jelöltje, Németh Zsolt között, akkor pedig még más ellenzéki jelöltek is indultak. Az előválasztáson most is lesz vetélytárs: Tóth Endre, a Momentum elnökségi tagja is elindul ott, mögé állt be a Jobbik, illetve a Mindenki Magyarországa Mozgalom. Egy felmérés szerint Tóth és Molnár között szoros lesz a verseny.

Nyitókép: Balogh Zoltán