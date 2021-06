Sokszínűség, mint az elvárható minimum?

Nagy Beáta és Primecz Henriett, a Corvinus Egyetem professzorainak vezetésével elkészített kutatásban arra keresték a választ, hogy miért kerül kevesebb nő a felsővezetői pozíciókba, hol és hogyan vesznek el a tehetséges nők a kiválasztási folyamat során. A kérdések megválaszolása érdekében fejvadászokat és vállalati döntéshozókat kérdeztek meg kvalitatív interjúk során. A cél az volt, hogy feltárják a nemek egyenlőségét gátló mechanizmusokat, a nem tudatos, rejtett akadályokat. Ebben a tekintetben ez az első és egyedülálló ilyen kutatás a régióban.

Személy szerint önnek miért volt fontos, hogy a kutatás mögé álljanak?

Női vezetőként nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk, tegyünk a nőkért. Azért álltunk szívesen a kutatás mögé, mert a Henkelnél, a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás olyan értékek, amelyek természetesek és amelyeket támogatunk.

Milyen szempontok mentén haladnak felvételi és kinevezési folyamataikban?

Az esélyegyenlőség hosszú évtizedek óta vállalati kultúránk alappillére, éppen ezért nálunk a kiválasztás alapja mindig is az adott pozícióra való szakmai rátermettség, tapasztalat és az emberi megfelelőség volt és lesz. Hiszem, hogy üzleti sikereinket nagyrészt annak köszönhetjük, hogy sokszínű csapattal dolgozunk, ahol a különböző látásmódok erősítik egymást. A magyarországi Henkelnél közel 40 százalékos a női vezetők aránya, a top managementen belül pedig pontosan 50 százalék.

Önök milyen karrierlehetőségeket adnak a következő generációknak és most a cégben dolgozó nőknek?

Számos példát tudnék felsorolni. A Henkel üzleti szempontból is sokszínű, három üzletágunk van, fogyasztói és ipari szegmensben is jelen vagyunk. Már ebből adódóan is kiváló lehetőség nyílik a vertikális és horizontális karrierutak építésére női és férfi kollégáink számára egyaránt. Úgy gondolom, hogy manapság a gyermekvállalás sem lehet akadálya a karrierútnak. A kismama dönti el visszatérésének időpontját és módját, biztosítjuk számára a fokozatosságot és a megfelelő szintű pozícióban történő foglalkoztatást.

Mire büszke leginkább azok közül, amit a Henkel tesz az egyenlő esélyekért?

A kiterjedt CSR-tevékenységünkre, mely során a nehéz helyzetű társadalmi csoportok támogatását célozzuk. Külön öröm, hogy ebben munkavállalóink is kiveszik a részüket, és számtalan kezdeményezéssel pénzt, termékadományt, tudást és esélyt adhatunk a rászorulóknak alapítványokon keresztül.

Visszatérve a kutatásra, az eredményeket látva, mi volt a leginkább meglepő eredmény az ön számára?

A társadalomban még mindig sok olyan stigma van, melyeket fel kell oldanunk, és ebben sok esetben elsősorban nekünk, munkáltatóknak kell lépnünk, ezért is nagyon hasznosnak és hiánypótlónak találom a Whitepaper ajánlást, mely pont ezekre adhat megoldást.

A saját vezetői életútját nézve, mit gondol, ma nehezebb vagy könnyebb a fiatal női vezetőknek?

Bízom benne, hogy általánosságban is azt mondhatom, hogy egyre könnyebb. A vállalatunknál mi is tudatosan figyelünk és teszünk annak érdekében, hogy bátorítsuk a nőket is. Rengeteg online képzést biztosítunk munkatársainknak, melyeknek kb. 15 százaléka kifejezetten a női karrierépítésről szól. Minden lehetőség adott tehetségeink számára, hogy megmutassák magukat, projektfeladatokat, kihívásokat kapnak, támogatjuk a fejlődésüket. Saját magam is szívesen vállalok mentorálást, és örülök, amikor tapasztalataimmal segíthetem a jövő női vezetőit.

Sok kutatás van már arról, hogy a sokszínűbb vezetéssel rendelkező cégek pénzügyi eredményei, innovációs sikerei jobbak, mint a homogén vezetéssel rendelkező cégeké. Ön mit lát és tapasztal?

Határozottan egyetértek az állítással. Látni kell és el kell fogadni azt, hogy a nyitott, sokszínű, befogadó vállalati kultúra az egyik fő kulcsa annak, hogy egy vállalat sikeresen működjön.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését az Egyenlítő Alapítvány támogatta.