Szombati járványadatok: 300 új fertőzött, 24 elhunyt

A szombati adatközlés szerint 300 új fertőzöttet regisztráltak az országban egy nap alatt, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 871 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 842 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 714 329-re nőtt (+3224 fő), az aktív fertőzöttek száma pedig 61 700 főre csökkent (2948 fővel kevesebb a pénteki adatnál).

Kórházban 622 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (80 fős csökkenés), közülük 70-en vannak lélegeztetőgépen (az előző napinál 8-cal kevesebben).

A hétnapos mozgóátlagból is látszik, hogy napok óta alacsony szinten stagnál az új fertőzések száma: még nem szűnt meg a terjedése. Az indiai variáns megjelenésének egyelőre nem látszik hatása. Az elhunytak száma csökkenő tendenciát mutat. Az új regisztrált fertőzöttek napi száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers) Az elhunytak napi száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers)

Forrás: koronavirus.gov.hu

Hatósági házi karanténban 7254-en vannak.

A mintavételek aktuális száma 5 897 459.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 254 400, és közülük 3 966 193 fő már a második oltását is megkapta. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán.

Az országban is megjelent az indiai vírusmutáns, eddig három esetben mutatták ki; a védőoltás felvétele ezért is fontos - hangsúlyozzák a tájékoztató oldalon.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.

Hasznos linkek

Oltási regisztráció: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

A vakcina-regisztráció lekérdezésének elérhetősége: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Oltásfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Probléma a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban: bejelenthető a magyarorszag.hu-n az Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen egy kormányablakban.

A védettségi igazolást tartalmazó, egyelőre tesztüzemben működő, de már - ingyenesen - használható alkalmazásról itt írtunk bővebben.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila