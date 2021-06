Hajmeresztő esetet rögzített a Magyar Közút teherautója

Kedden a Magyar Közút szigetszentmiklósi mérnökségének szakemberei az M0-s autóút egyik szakaszán a vízelvezető rendszer takarítását végezték, amikor a videón látható eset történt. Ráadásul az is kiderült, hogy a jó előre jelzett, a járműnél 60 km/órás sebességkorlátozást szinte senki nem tartotta be, az ütközésienergia-elnyelő modullal felszerelt teherautókra ugyanis kamerát és sebességmérő műszert is szereltek.

Bár előzési tilalom is volt a munkaterület térségében, ennek ellenére többen is nyugodtan fogtak bele előzésekbe közvetlenül az elkorlátozott terület előtt. Végül pedig egy kisbusz nem tudott időben besorolni, ezért veszélyhelyzetet teremtve cikázni kezdett méterekkel a munkavégzési helyszín előtt. A manőver végén több sárga villogóval felszerelt kúpot (a terelő futófény egy része) is legyalult.

Bár személyi sérülés most nem történt, feljelentés így is lesz: a speciális eszközök értéke 60 ezer forint. A Magyar Közút a rendszám és a videó alapján megtette a szükséges feljelentést (az egyébként külföldi rendszámú kisbusz üzemeltetőjével szemben).

Instagram-oldalán a közlekedési társaság kiemelte: mindez annak ellenére történt, hogy "a szokásos módon több lépcsőben vezettünk be sebességkorlátozást előjelző autóinkkal, továbbá a munkaterület előtti, autóút feletti digitális, változtatható jelzésképű táblákon is előre jeleztük, hogy korlátozásra számíthatnak a közlekedők, a munkaterületet védő narancssárga teherautó és a rajta lévő számos ledes figyelmeztető jelről nem is beszélve."

Arra kérik a közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyezett előjelzéseket, mindenképpen tartsák be az ideiglenes sebességkorlátozásokat maguk, a többi autós és munkatársaink védelme érdekében. És ami szintén fontos, hogy időben soroljanak be,

alkalmazzák a cipzár elvet

(lásd például itt), segítsék a többi autó besorolását is és ne hagyják az utolsó méterekre a manővereket, ne centizzék ki!

Nyitókép: Instagram/Magyar Közút