Gergely Márton: nem más HVG-t kell csinálni, csak erősebbet

Kevés változást, az alapítók által képviselt értékek megőrzését és még több fontos téma feldolgozását ígéri a HVG hetilapot július elsejétől felelős szerkesztőként vezető Gergely Márton. Az InfoRádiónak adott interjúban azt mondta: nem szeretne más lapot csinálni, de vannak olyan területek, amelyeknek hangsúlyosabban jelen kell lennie az újságban.

"Nem fog sok minden változni, ez egy olyan újság, amit nagyon sokan építettek fel a saját maguk szakmai bölcsességével, eszével, amit vigyázni kell. Ez egy érték" – mondta Gergely Márton, és hozzátette: szerinte ezt támasztja alá az is, hogy a lap őrzi a piaci helyét, ma is a hetilappiacon az eladott példányszámok 50 százaléka HVG.

"A nagy lépés az, hogy én vagyok az első vezető, aki nem a HVG-s DNS-sel nőtt fel, aki nem a HVG-n belül tanulta el ezt a szakmát, aki hajótöröttként érkezett négy és fél éve. Az a feladatom, hogy bár ez egy nagy lépés a szerkesztőségnek, kis lépés legyen az olvasónak, azt érezze egy idő után, hogy jobb lett a HVG, dinamikusabb, még többet foglalkozik releváns témákkal, de azt ne érezze, hogy más lett. Nem más lapot kell csinálni, hanem csak erősebbet" – mondta a leendő felelős szerkesztő, aki a HVG előtt a Népszabadság szerkesztőségében dolgozott különböző pozíciókban, a napilap megszűnésekor főszerkesztő-helyettes volt.

Azért lát olyan területeket, ahol erősödni és fejlődni kell, szeretné például, ha jobban jelen lenne az Európai Unió az újságban, ebben segít, hogy a szerkesztőséghez igazolt az Eurológus, így most komoly brüsszeli tudósítói bázisra támaszkodhatnak. Nagy értéknek tartja a világ rovatot és a gazdaságot is, valamint azt is szereti, hogy "a kultúrához is nem kritikai alapon, hanem leíró alapon közelítünk".

"A HVG-nek van egy nagyon erős és markáns formája, ami már a címlapon kezdődik, hogy semmit sem veszünk teljesen komolyan, mindent egy kicsit elviccelünk, kivéve a szakmánkat és az olvasóinkat. Nagyon sokat tanultam Kőhalmi Zolitól, aki a címlapos csapatot vezeti, aki mindig mondta, hogy nincs olyan téma, amibe mi nem rakunk bele valami fanyarságot, és ez lesugárzik a lapba és abba, ahogyan a világra nézünk" – magyarázta Gergely Márton.

