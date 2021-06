Bejelentéseket tesz Gulyás Gergely - Kormányinfó percről percre

2021.06.03. 09:18

Először a járványhelyzetről

Gulyás Gergely: sikerült letörni a harmadik hullámot. A tesztek között a betegek aránya 1 százalék körüli. Az oltások szempontjából jól állunk, ennek ellenére van 433 ezer, aki nem oltatja be magát regisztráltként. Az ő többségük korábban megfertőződött, de ők is felvehetik az oltást. A magyar társadalom 54 százalékát sikerült beoltanunk, a társadalmi immunitás közelében vagyunk. Akár 60-70 százalék között is lehet a védettség aránya. 3,7 millió ember kapta meg a második oltást is. A védettség a Sinopharm oltóanyagnál is ugyanúgy bekövetkezik, mint a többi oltóanyag esetén. Akik az oltás után megbetegedtek, 8193-an vannak. Közülük 455-en haltak meg. Ez egy influenzajárványénál is kedvezőbb adat. (Gulyás Gergely részletesen is beszélt az oltást követő megbetegedések számairól, ezzel külön összeállításban foglalkozunk.)