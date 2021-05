Ökumenikus Segélyszervezet: „kicsit aggódtunk, de sikerült”

„Millió egy kreatív megoldást kellett találni ahhoz, hogy az amit vállaltunk, hogy nem engedjük el a rászorulók kezét a járványhelyzetben, be tudjuk tartani. És ez sikerült!” – Ezt tartja a 2020-as év legfontosabb eredményének Lehel László, aki plédként említette, hogy legnehezebb időkben az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai is online kapcsolattartásra váltottak, amely révén – a várakozásokkal ellentétben – még emelkedett is azok száma, akik segítség reményében keresték meg őket.

Sőt, bár aggódtak, hogy mi lesz, végül csak természetbeni adományokból 2,7 milliárd forint értékben érkeztek felajánlások a tavalyi évben, ami sokkal több, mint amit általában kapni szoktak. Mindennek a kezelése pedig óriási logisztikai és adminisztratív feladatot jelent, tekintélyes könyvelési háttérrel. Hiszen, ami beérkezik, annak meg kell lennie a kimeneti papírjának, az igazolásának, hogy arra a desztinációra került, ahová szánták – magyarázta a segélyszervezet vezetője.

az Ökumenikus Segélyszervezetnek – kerekítve – 11,5 milliárd forint bevétele volt a 2020-as évben,

amiből 3,5 milliárdot magyarországi, 2,7 milliárd forintot külföldi tevékenységre fordítottak, valamint több mint 5 milliárd forintot az áthúzódó projektekre – sorolta Lehel László, aki egyúttal köszönetét is kifejezte mindazoknak, akik megtisztelték bizalmukkal a szervezetet, köztük a cégknek–vállalkozásoknak és a sok-sok ezer magánszemélynek, akik nem csak egy–egy alkalommal, hanem rendszeresen adományoznak.

elérkezett a pillanat, amikor át kell tekinteni és megújítani a szervezet belső működését, ami egy nagyon komoly célkitűzés.

