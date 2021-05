Újranyit az 1-es terminál Ferihegyen

A kellően változatos légitársasági körnek és utazóközönségnek köszönhetően a régió más reptereinél gyorsabb forgalomnövekedést vár Chris Dinsdale, a Budapest Airport Zrt. közelmúltban kinevezett új vezérigazgatója.

Az AIRportal.hu-nak adott interjúban elmondta, hogy a jelenlegi tervek szerint 2025-ben kezdődhet el az új utascsarnok megépítése, de ezt a fellendülés üteme és struktúrája fogja meghatározni, így az időpont még valószínűleg változni fog.

Ugyanakkor az új terminálépület elkészültéig szeretnék az 1-es terminált átmenetileg újranyitni, egy móló hozzáépítésével a kapacitásbővítés és az utasélmény javítása érdekében. "Ezt eredetileg idénre időzítettük, de a járvány miatt ez is csúszik, akárcsak az új terminál és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra megépítése, de bízunk benne, hogy a szükséges engedélyt hamarosan megkapjuk" - mondta a vezérigazgató

A tervezett parkolóház az eredetihez képest kicsit más helyszínen épül meg, helyére egy komplex tömegközlekedési csomópontot terveznek, amely a leendő vasútállomással is össze lesz kötve. A cél az, hogy a busszal, minibusszal és taxival érkezők egyaránt könnyen meg tudják majd közelíteni a repülőteret. Forrás: BUD/Baranyi Róbert

64 861 utas áprilisban

A Budapest Airport – a replőtéri értesítő alapján – 64 861 utast kezelt áprilisban, 95,2 százalékos csökkenést regisztrálva a koronavírus-járvány elterjedését megelőző, 2019-es év azonos időszakához képest. A járvány a tavalyi évben az áprilisi utasforgalomban eredményezte a legdrasztikusabb csökkenést: ekkor a havi utasforgalom a 10 ezer főt sem érte el – ehhez képest a most regisztrált induló és érkező utasok száma több, mint 550 százalékos növekedést jelent.

A személyforgalom tehát – a várakozásoknak megfelelően – továbbra is leköveti az Európa-szerte bevezetett utazási korlátozásokat, ugyanakkor az átoltottság egyre növekvő értéke bizakodásra ad okot: a Budapest Airport a korlátozások enyhülésével vagy megszűnésével jelentős forgalomnövekedésre számít, amely mérsékeltebb lesz a 2019-es rekordévhez képest.

Akár az évi 150 ezer tonnát is elérheti a 2021-es cargo forgalom

Az értesítőből az is kiderül, hogy a 2021 első negyedévében regisztrált rekord cago forgalom, és a kimagasló márciusi légiáruszállítási adatok után áprilisban még magasabbra szöktek a növekedési mutatók: az év negyedik hónapjában összesen 16 691 tonna árut kezeltek a budapesti repülőtéren, 62 százalékos növekedést regisztrálva a tavalyi év azonos időszakához, és 54,4 százalékos emelkedést mutatva 2019 azonos időszakához képest.

A januártól áprilisig mért adatok is figyelemreméltóak: idén 56 220 tonna légiáru fordult meg a repülőtéren, 29,6 százalékkal több, mint 2020 és 30,2 százalékkal több, mint 2019 első négy hónapjában. Forrás: BUD/Baranyi Róbert

A régiós viszonylatban is erős számok várhatóan az egész évre jellemzőek lesznek, köszönhetően a BUD cargo csapat, a cargo közösség és a hatóságok kemény munkájának és Magyarország kedvező földrajzi elhelyekzedésének – olvasható. A Budapest Airport áprilisban együttműködési megállapodást írt alá a Csengcsou Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Henan Airport Grouppal és a CECZ / Utlink kínai–magyar üzleti és logisztikai fejlesztő vállalattal, a Magyarország és Kína közötti légi Selyemút létrehozása céljából, amelynek nyomán további áruforgalom-növekedésre lehet számítani. Az előrejelzések szerint idén akár a mérföldkőnek számító 150 000 tonnát is elérheti a légiáru-forgalom, a Budapest Airport pedig megkezdte a repülőtéri cargo környezet és a BUD Cargo City további bővítésének előkészületeit annak érdekében, hogy a logisztikai szereplők és a légiáru számára hosszú távon is világszínvonalú környezetet biztosítson.

Visszatérő járatok

Április folyamán számos légitársaság jelentette be járatai újraindulását, amely jelzi az átoltottság mértékét lekövető várható forgalomnövekedést is.

Újraindult a Belavia Budapest–Minszk járata, mely mostantól heti kétszer, szerdán és vasárnap közlekedik a két főváros között, Embraer E175 típusú repülőgépekkel. Szintén visszatér a Ryanair Párizsba, Malagába és Rómába közlekedő járata, heti két alkalommal biztosítva légi összeköttetést a közkedvelt városok és Budapest között. A Pegasus is bejelentette Budapest–Isztambul járata újraindulását, szintén heti két járattal menetrendjében.

A Magyarországon és világszerte regisztrált oltottsági adatok reményre adnak okot, ennek megfelelően a Budapest Airport már a közeljövőben számít a további járatok újraindulására és az utasforgalom emelkedésére. Jelenleg mesterséges korlátozások fogják vissza a forgalmat, viszont mivel az utazási kedv továbbra is megvan, a korlátozások csökkenésével vagy eltűnésével, várhatóan megindulhat a forgalom jelentősebb növekedése.

A Budapest Airport elsőként a rövid távú, európai légi összeköttetések újraindulására számít, míg a hosszabb távú, tengerentúli járatok visszatérése később várható.

A repülőtéri értesítő azt is megjegyzi: a Budapest Airport hónapok óta készül a növekvő forgalom kiszolgálására. Két év alatt 60 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: átadták az új utasmólót, átalakultak és megújultuk a belső terek, kapacitásbővülést és jobb utasélmény eredményezve.

Emellett a koronavírus-járvány kapcsán is számos védelmi intézkedést, fejlesztést valósított meg a repülőtér-üzemeltető – tehát mind infrastrukturális, mind pedig járványügyi védekezés szempontjából adottak a feltételek az a növekvő utasforgalom biztonságos, és hatékony, kényelmes kiszolgálására.

A Budapest Airport az elmúlt egy évben bevezetett egészségvédelmi intézkedéseket jelenleg is folyamatosan felülvizsgálja és szükség esetén bővíti: a napokban például megkezdődött a már rendelkezésre álló térelválasztó plexik számának növelése a check-in pultok és határőrfülkék – tehát a sorban állással leginkább érintett területek – környékén.

Fokozatosan újraindulnak a szolgáltatások is: májustól ismét igénybevehető a repülőtéri hordár szolgáltatás is.

Nyitókép: BUD/Baranyi Róbert