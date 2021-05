Most jön csak az igazi tavasz: hogy rendezzük be a teraszunkat 2021-ben?

A tavasz kétharmadát már magunk mögött hagytuk, de az igazi tavaszi időjárásból eddig még inkább csak ízelítőt kaphattunk. Sokan talán épp ezért nem vágtak bele a terasz rendbetételébe, ezért nem gondolkodtak azon, hogyan lehetne újratervezni, új bútorokkal berendezni ezt a teret. A szenvedélyes kertkedvelők már régóta tudják, hogy a terasz és az erkély akár kibővített nappaliként is használható. A kényelemre, otthonosságra, dizájnra való igény ugyanúgy megjelenik kint is, mint a négy fal között.

Pedig egy kis odafigyeléssel és jó ötletekkel a legkisebb erkélyből is hangulatos teret tudunk varázsolni, ami egyfajta átmenetet képezhet a lakás és a természet között.

De hogyan készítsük fel teraszunkat a nyárra?

Az első lépés, hogy mérjük fel a lehetőségeket. Takarítsunk ki a teraszon, és ne féljünk megválni az elhasználódott bútoroktól, a kifakult párnáktól, a szakadt napernyőtől. Budapesten például a tavasz a lomtalanítás szezonja is, ez pedig még inkább ösztönözheti az elhatározást. Most érdemes kezelni a bútorokat vagy a korlátot is, például lecsiszolni és lefesteni, vagy faápoló szerrel bekenni.

Akkor se essünk pánikba, ha kicsi a teraszunk. Egy asztal és két szék még a legkisebb balkonon is elfér – csak okosan kell megválogatni a bútorokat. Ilyen esetben kisebb helyigényű, többfunkciós bútorokat érdemes beszerezni.

Érdemes figyelni arra is, hogy a teraszon levő bútoroknak az extrém időjárási körülményeket – erős szelet, viharokat, esőt – is bírniuk kell. Ezért olyanokat célszerű választani, melyeknek nem árt, ha megáznak, és ellenállnak az erős szélnek is. A kis tér miatt érdemes lehet összecsukható asztalt, széket beszerezni, vagy akár olyan asztalt, amely egyben tárolóként is funkcionál: ilyen termékek kaphatók például az XXXLutz kínálatában is. A lakberendezési áruházlánc lapunkat arról tájékoztatta, hogy ezen a hétvégén, a Joy-napok keretében 20% kedvezménnyel várják a vásárlókat.

És már májusban is figyelhetünk arra, hogy a nyárra is felkészítsük erkélyünket: már most érdemes a napernyőkre, árnyékolásra gondolni. A napágy mellé jól jön egy egyszerű napernyő is, de ha nagyobb a család, és nagyobb a terasz, egy árnyékoló, vagy egy könnyen felállítható pavilon is segítség lehet, amely alatt elfér az étkezőasztal, a kis homokozó vagy akár egy felfújható medence.

A bútorok kiválasztásánál figyeljünk az anyaghasználatra: gondoljuk át, hogy fém vagy fa alapanyagú teraszbútorokat szeretnénk, de az időjárásálló műanyag is jó választás lehet. Érdemes lehet garnitúrát vásárolni: általában magától értetődő, hogy egy modern megjelenésű asztal első számú kiegészítője lehet a hozzá passzoló szék vagy fotel.

A lakberendezési trendek a teraszon is érvényesek

A terasz és az erkély akár kibővített nappaliként is használható. A kényelemre, otthonosságra, dizájnra való igény ugyanúgy megjelenik kint is, mint a négy fal között. Nem meglepő, hogy néhány elegáns kültéri bútor első ránézésre nem is kerti bútornak tűnik. „Az egyszerű napozóágyak ideje lejárt” – az XXXLutz szakértői szerint így foglalható össze egy mondatban az, hogy milyen terasztrendek érvényesülnek manapság.

A 2021-es trendek között első helyen a természetes stílus szerepel. Itt a fa és a szövet a leghangsúlyosabb, habár a stílusválaszték nagyon nagy. Akár klasszikus fa, rusztikus kör alakú vagy modern megjelenésű fémvázzal kombinált – a természetes hatású teraszbútor 2021-ben is népszerű.

Kertészkedjünk a balkonon!

Ha valakinek csupán néhány négyzetméteres erkély áll a rendelkezésére, akkor is termeszthet növényeket. Jó megoldást jelentenek a fűszernövények, mint például a bazsalikom, a rozmaring, a majoránna, a menta vagy az oregánó. Arra viszont érdemes figyelni, hogy sok napfényre van szükségük, és óvni kell őket a hidegtől.

Virágládába ültethetünk paprika- és paradicsompalántákat is – ilyen tárolókat, ládákat is találhatunk az XXXLutz kínálatában. Mindkettőből akadnak apróbb termésű és növényű fajták, amelyek nem túl helyigényesek. A paradicsomnál például a cseresznye- vagy datolyaparadicsomok ilyenek, és mindig érdemes inkább a determinált fajtákat választani. A szamóca szintén tökéletes választás, gyönyörűek a virágai, ráadásul hamar termést is hoz.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését az XXXLutz támogatta.

Nyitókép: xxxLutz