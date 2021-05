Kásler Miklós: ezt a krízist nem lehet egy éjszaka alatt kipihenni

Miközben Indiában soha nem látott méreteket öltött a koronavírus-járvány pusztítása, és naponta dőlnek meg a fertőzési, valamint a halálozási rekordok, addig az úgynevezett indiai mutáns elérte az európai kontinenst. Jelenlétét igazolták már Spanyolországban, Ausztriában és Romániában is. Járványügyi szakértők pedig egyöntetűen vallják, hogy ez a mutáns sem fog megállni a magyar határnál.

Kásler Miklós ezzel kapcsolatban a Spirit FM műsorában azt hangsúlyozta, hogy nem is a fertőzés gyorsasága az, ami aggasztó, hanem, hogy a betegség lefolyása súlyosabbnak tűnik. „Azt pedig, hogy a vakcinákra hogyan reagál, ezt pontosan jelen pillanatban nem tudjuk megítélni” – tette hozzá, megerősítve, hogy

előbb–utóbb, de Magyarországon is meg fog jelenni az indiai mutáns.

Hogy ez mennyire befolyásolja majd a hazai járványhelyzet alakulását, még korai megmondani. Kásler Miklós biztatónak tartja, hogy a vírus reprodukciós tényezője, tehát, hogy egy ember hány másikat fertőz meg, az most már az ötödik napja 0,76 százalék. Ez elmondása szerint azt jelenti, hogy

lecsengőben van a járvány.

A miniszter arra is kitért, hogy a négymillió beoltott után most már az 5-6-7 milliós szint elérése a következő lépés. De nagyon fontosnak tartja, hogy a 12 éven felüli gyermekek oltása is elkezdődhessen. Ezzel kapcsolatban közölte: a Pfizernél erre vonatkozóan már klinikai vizsgálatok elérték a harmadik fázist, ahogy a többi vakcina esetében is „körülbelül 3-7000 közötti az eddig beoltott ifjabb korosztályba tartozó emberek száma, és ahogy ezeknek a kiértékelése megtörténik, abban a pillanatban azonnal átveszi Magyarország”.

Kásler Miklós a járvány eddigi intenzitásáról ismertette, hogy a második hullám kilencszer agresszívabb volt a fertőzések számát tekintve az elsőnél, míg a harmadik hullám pedig a másodikhoz képest 160 százalékkal. A tárcavezető a helyzet súlyosságát illetően úgy fogalmazott,

volt olyan kórház, ahol az intenzív osztályon lévők 80 százalékát elveszítették.

Ilyen rendkívül állapotokat követően kerültek lelki krízisbe az egészségügyben dolgozók, amit egyetlen éjszaka alatt nem lehet kipihenni – tette hozzá a miniszter.

Nyitókép: Kásler Miklós/Facebook