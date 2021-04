Orbán Viktor: tisztelet a rendőröknek! - videó

Facebook-posztjában a pénteki, Kossuth rádiónak adott interjújából idézve köszönti a rendőröket Szent György napján.

"Én az utcai harcosok antikommunista világából érkezem, a nyolcvanas években még elnyomó szervezetként tekintettem rá. Ma már úgy, mint ahogy a szó is írja, ők a rend őrei. Egy demokráciában ennek így is kell lennie. A rendőröket illető tisztelet - és ez a személyes élményem is - ma kellő mértékű. Úgy vagyunk túl egy ilyen időszakon, hogy nem nőtt a bűnözés, nem mentünk a káoszt felé, ez a rend őreinek köszönhető. Az orvosok és az ápolok mellé oda kell gondolnunk a rendőröket, és köszönetet mondani a munkájukért" - fogalmazott akkor.

