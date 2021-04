Bringaparkok lepik el az országot

A támogatásra minden olyan önkormányzat, önkormányzati szerv, nemzetipark-igazgatóság, erdészeti szervezet, sportegyesület, natúrpark, egyházi szervezet, illetve egyéb civil- és gazdasági szervezet jelentkezhetett, amely többek között vállalta, hogy az így megvalósuló beruházását legkésőbb 2022. március 31-éig megvalósítja. Az Országos Bringapark Program iránt hatalmas volt az érdeklődés, melyek közül 39 jelentkező nyert támogatást – áll az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda közleményében.

Az 50 százalékos vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően

1,1 milliárd forintot meghaladó értékben létesülnek bringa- és görparkok.

A hozzájárulási összegeket nem kizárólag a bringaparkok építésére, hanem a közvetlen környezetükben felépülő, felújítandó infrastruktúra fejlesztésére is fordíthatják a jelentkezők.

Az építési program támogatási kerete számos különböző pályatípust tartalmaz. A pályázók single trailek (egynyomvonalas, földutas pálya), pumpapályák (épített, egyensúlyérzéket fejlesztő ügyességi pálya) és kifejezetten az extrém sportok szerelmeseinek szánt BMX-, triál- és görparkok, valamint dirt/freeride pályák létesítését vállalták. Az így létrejövő parkokkal a kormány célja az volt, hogy az alapvetően óvodás és alsó tagozatos korú gyermekek számára épült hagyományosabb játszóterekből már kinőtt fiataloknak ne a digitális világ legyen az egyetlen alternatíva a szabadidő eltöltésére – teszik hozzá.

A szakmai szervezetekkel közösen megálmodott és elbírált parkoknak köszönhetően a jövőben nőnek a helyiek kikapcsolódási lehetőségei, és több fiatal dönthet a mozgás mellett közvetlenül a felnőttkor előtti éveiben is. A támogatási igények elbírálása során erős eltolódás mutatkozik a kerékpáros parkok irányába, ami tudatos, hiszen a nyári olimpiai játékokon az atlétika és az úszás után a bicikliseknek osztják ki a legtöbb érmet: 22 versenyszámban összesen 66 dobogóst hirdetnek. Megjegyezik, az ilyen bringparkokban játszva tapasztalatot szerző fiatalok a fejlődésre ideális korban szívhatják magukba azt a technikai tudást, aminek köszönhetően magabiztosabb kerékpáros közlekedővé válhatnak a közúti forgalomban vagy akár a nagy kerékpárversenyek mezőnyében is.

A szakmai anyagok elbírálását követően,

összesen 36 településen lesz lehetőség a könnyed és önfeledt sportolásra.

A települések listája országos lefedettséget mutat, kisebb lélekszámú községek éppúgy megtalálhatóak benne, mint nagyobb lakossággal rendelkező városok. Bringaparkok épülnek Balassagyarmaton, Békéscsabán, Biatorbágyon, Budakeszin, Budapesten Kőbányán és Újbudán is, továbbá Cegléden, Domaszéken, Dorogon, Gencsapátin, Győrött, Gyulán, Hajdúböszörményben, Hosszúhetényben, Iszkaszentgyörgyön, Karcagon, Kiskunfélegyházán, Komlón, Kozármislenyen, Mátraszentistvánon, Nagymaroson, Nemesvámoson, Pápán, Pécsett, Sopronban, Szekszárdon, Szentgotthárdon, Szurdokpüspökin, Tarjánban, Vácott, Vácrátóton, Velencén, Veszprémben, Zircen, illetve Debrecenben, ahol azonnal két ilyen létesítmény is épül. Mindezeken felül görparkok létesülnek Fóton, Győrött és Törökbálinton is.

Nyitókép: Unsplash.com