A Balaton partján sem ritka a milliós négyzetméterár

2015-ben még átlagosan 200 ezer forintba került a balatoni ingatlanok négyzetmétere. Mára 500–600 ezer forintra nőtt a térségben mindez, igaz a vízparthoz közeli ingatlanok ennél is drágábbak. A csillagászati összeg nem számít meglepetésnek, fogalmazott az InfoRádiónak Mester Nándor, az Mfor Privátbankár lapcsoport vezető ingatlanpiaci elemzője. Ugyanis egy folyamatos, három–négy éve tartó, 8 százalékos áremelkedés tapasztalható az új építésű, következésképp a használt ingatlanok esetében is.

és gyakorlatilag nincs is olyan település, ahol ne történne valamilyen társasházi építkezés. Ezek közül is kiemelendők a déli part egyes települései, például Zamárdi, ahol március közepén átlépte az 1 millió forintot a négyzetméterenkénti átlagár. Siófokon eleve magasak voltak az árak, ahol szintén nem álltak le az árak, tette hozzá Mester Nándor – „most épp az Ezüstpartot szemelték ki maguknak a különböző fejlesztők”.

Az északi parton pedig Tihany, illetve Balatonfüred vezet, ahol viszont igyekeznek azért gátat szabni a túlépítésnek, még ha azt nem is tudják megakadályozni, hogy a tótól kicsit távolabb, másfél–két kilométerre, de azért még bőven a városon belül ne alakuljanak ki mini lakótelepszerű övezetek.

ez a két fő szempont határozza meg a piacot, tette hozzá az ingatlanpiaci elemző. Vagyis az ingatlanfejlesztők ezt a két típusú igényt igyekeznek kiszolgálni. Előbbi esetében 60-70, esetleg 80 négyzetméteres lakosokat kínálnak, sőt, sok társasház tetején penthouse is található, amik 100 négyzetmétert is meghaladó méretűek is lehetnek. A másik réteg pedig, amely stúdiólakásokra vágyik, de újra, azok 20-30 négyzetméterrel is megelégszenek, hiszen gyakorlatilag csak aludni mennek haza a nyaralás idején.

Szerinte ennek – többek között – az az oka, hogy – köszönhetően a rengeteg építkezésnek – a bérlői oldalon megjelennek különböző olyan vállalkozások, amelyek emberei, építőmunkásai laknak ezekben a bizonyos bérleményekben. A szakember megjegyezte: most, már az előszezonban is legalább 250–300 százezer forintot kell fizetni havonta egy apartmanért, ahol 4-5 ember is elfér, ami a főszezonban akár a duplájára is fölmehet.

Minél messzebb megyünk a Balatontól, annál olcsóbb ingatlant találhatunk, miközben egy 4-5 napos hosszú hétvége egy családnak több százezer forintjába is kerülhet közel a tóhoz, zárta elemzését.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs