Hogy is van pontosan az a 10 négyzetméteres bolti szabály?

Nem csak az eddig zárva tartó boltokra vonatkozik a 10 négyzetméterenkénti egy vásárlós szabály, hanem az eddig nyitva tartó üzletekre is - hívta fel a figyelmez az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György.

"Két fontos változás történt.

Azok a szolgáltatóhelyek, amelyek március 8. óta zárva voltak, újra kinyithatnak. A nyitás feltétele ugyanakkor, hogy be kell tartaniuk a különböző jogszabályokban előírt járványügyi követelményeket. 21.30-ig nyitva tarthatnak a szolgáltatóhelyek, üzletek.

Ugyanakkor vannak kiemelten fontos szabályok, amelyeket be kell tartani, a legfontosabb, hogy ki kell számolniuk a boltoknak, hogy egyszerre hány vásárló tartózkodhat az üzletben, itt jön be a 10 négyzetméteres szabály. Aztán pedig figyelemmel is kell kísérni, hogy hányan vannak az üzletben, a létszámról pedig a bejáratnál tájékoztatni is kell a vásárlókat a korlátozásról" - részletezte Vámos György.

Aláhúzta, a maszkviselési kötelezettség nem változott, és továbbra is minden boltnak kötelező kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani, és

ha az üzlet előtt sorban állás van, akkor ott az üzletnek kell biztosítania a másfél méteres védőtávolságot.

Visszatérve a 10 négyzetméteres szabályra tisztázta, hogy az minden üzletre vonatkozik, nem számít az, hogy eddig nyitva volt vagy zárva. A megyei kormányhivatalok pedig ellenőrizni is fogják ezt.

Több módszer van a létszámkorlát betartatására, az egyik ilyen módszer, amellyel közlése szerint az Aldi is él: korlátozott számú kosarat helyez ki a vásárlóknak. Ilyenkor viszont – Vámos György szerint – a boltra további felelősséget ró, hogy minden vásárlónál legyen kosár a boltban.

A vásárlók megnyugtatására elmondta még, hogy

igazából a korábbi, pénztár előtti sorbanállás tevődik át a bolton kívülre.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Rob Engelaar