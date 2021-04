Két leküzdhetetlennek ellenség is rátámadt a méhekre

A meleg február végi időjárást követően március fagyos időt hozott, a télen legyengült, sokszor betegségekkel küzdő méhcsaládok nem tudtak megbirkózni ezzel – mondta az InfoRádiónak Mészáros János.

"Az egyik az atkafertőzés, a másik a nozéma, ez egy gyomorbetegség; ha ősszel, amikor beteleltünk, nem megfelelő kondícióban mentek pihenni a méhek, rajtuk volt az atka is és a gyomrukban ott volt a nozémaspóra is, akkor a tél végére majdnem egy fél évet kell, hogy átvészeljenek, bármi, ami megzavarja őket, problémát jelent. Idén volt ilyesmi, a melegre rájött egy hirtelen fagy. Ez a probléma most már legalább 20 éve velünk él. 30-40 éve nem volt atka és nem volt nozéma sem" – írta le a helyzetet.

A Zselici Méhészeti Egyesület elnöke arról is beszélt, hogy a térségben sok helyen elpusztultak a méhcsaládok, egyes méhészetekben az állomány fele is odaveszett.

"Ha most fertőzöttek is voltak a családok, és nem volt megfelelő kondijuk a tél átvészelésére, akkor előfordulhatott, hogy a méhészek azzal szembesültek, hogy az állomány lefeleződött. Most mérjük fel, hogy mekkora kár érte a méhészeteket, minden méhésznek azt javasoltuk, forduljon a hatóságokhoz, az országos szervezet is ezt kérte.

Egy méhcsalád kiesése 30-40 ezer forintos kárt jelent, tehát tíz család 300 ezer forintosat."

A bejelentés azért is fontos, hogy a kárfelméréskor következtetéseket is le lehessen vonni egy összesítés után.

A Dél-Dunántúlon, ha az időjárás engedi, már jövő héten elkezdődhet a gyűjtési időszak a repce virágzásával. Ám a fagyos idő a növények rügyfakadását, virágzását is hátráltatta, kérdéses az is, hogy nem fagynak-e el az akácrügyek, úgy, mint tavaly – tette hozzá Mészáros János.

