Az erdőkben mindenki számára van hely, de…

Mint ismert, a pandémia beköszöntével az erdők látogatottsága is jelentősen megnövekedett, hiszen azok egészséges kikapcsolódási helyszínként szolgálnak az embereknek. Országosan 20-30 százalékos emelkedés tapasztalható, de egy-egy népszerűbb és ismert helyszín látogatottsága a két-háromszorosára növekedett a korábbi évekhez képest. Szentpéteri Sándor szerint az erdőkben mindenki számára van ugyan hely, de azért, hogy saját és társaink egészségét megőrizzük, figyelve a természet megóvására is, néhány szabályt fontos betartani.

Köztük azt, hogy csak az egy háztartásban élők kiránduljanak együtt, a szabad levegőn is tartva egymástól a másfél méteres távolságot. Az államtitkár megjegyezte, maszkot nem kell hordani az erdőkben, leszámítva, amikor az ember egy olyan területre érkezik, ahol többen vannak. Ezzel együtt a szakember tanácsa szerint érdemes lehet kevésbé ismert célpontokat felkeresni, amelyekről az állami erdőgazdaságok és az Aktív Magyarország honlapján, de akár a termeszetjaro.hu felületén is tájékozódni lehet.

Említésre került továbbá – az erdők megnövekedett forgalma miatt – a szemetelés kérdése is. Bár a tárca nem kezdeményezte további szemétgyűjtők kihelyezését, a frekventáltabb helyeken a korábbiak megtalálhatók. Szentpéteri Sándor szerint elvárható, hogy a kikapcsolódás mellett vigyázzunk a természeti értékekre, ezért a legfontosabb szabály, hogy mindig vigyük magunkkal a kirándulás során keletkezett hulladékot. Annál is inkább, mert otthon akár szelektíven is van mód a gyűjtésükre.

Magyarországon a jelzett turistaútvonalak hossza meghaladja a 17 ezer kilométert, ebből az állami erdőkben 11 ezer kilométernyi hálózatot lehet igénybe venni. Emellett mintegy 1200 kilométernyi kerékpározásra és közel 400 kilométernyi lovaglásra kijelölt erdei út várja a kikapcsolódásra vágyókat.

Nyitókép: Unsplash.com