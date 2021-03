A kiberbűnözők a porszívón keresztül is bejuthatnak az otthonainkba

A kibertámadásokról, az országok a háztartások újfajta veszélyeztetettségéről adott interjút a hirado.hu-nak Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének igazgatója. Beszélt arról, hogy ma már gyakorlatilag egy új hidegháború zajlik, szinte mindennaposak a különböző kibertámadásokról érkező hírek. "A kiberhadviselés terén nincsenek jók és rosszak, csak állami érdekek vannak" – mondta a kiberbiztonsági szakértő.

Az ENSZ szakosított szervezete, a Nemzetközi Távközlési Egyesület kétévente szokott felmérést készíteni az egyes országok kibervédelmi felkészültségéről. A legutóbbi ilyen felmérésen Magyarország globálisan a 33. helyen végzett nagyjából kétszáz ország közül. Mindenképpen a világ élvonalában vagyunk, a méreteinkhez és lehetőségeinkhez képest jól teljesítünk" – mondta a hazai helyzetről. A Zrínyi 2026 program keretében is fejlesztik a honvédség kiberképességeit, nemrég például egy gyakorlótér felállításáról döntöttek.

Magyarországot egyre gyakrabban éri komoly kibertámadás, nemrég számolt be a kormány arról, hogy kibertámadás érte a magyar kormányzati hálózatokat. Tavaly nyáron volt egy összehangolt túlterheléses támadás is a magyar bankrendszer ellen.

"A magyar hatóságok ezeket klasszikus belbiztonsági helyzetként kezelik, tehát csak a szükséges legkevesebb információt osztják meg róluk. Ezért a támadások eredetéről nem is tudunk sokat" – mondta Krasznay Csaba, és beszélt arról is, hogy akár a 2022-es magyarországi országgyűlési választásokon is történhet beavatkozás.

"A választásokat háromféleképpen lehet befolyásolni, a választás előtt, alatt és után. A választások előtti befolyásolás alatt főleg a választópolgárokhoz eljuttatott üzeneteket értjük. A választások alatt pedig a lebonyolításhoz szükséges infrastruktúra támadását. A választások után szintén történhetnek beavatkozások. A legfontosabb mindenképpen az, hogy bármi is történik, a magyar állam védelmi szerveinek fel kell készülniük ezekre a fenyegetésekre" – mondta.

A kibertámadásokra azonban a mindennapokban is fel kell készülni, a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy komoly problémát okoznak azok az eszközök, amelyeket direkt arra találtunk ki, hogy folyamatosan figyeljék a lakásunkat, például az internetre kapcsolt biztonsági kamerák vagy a bébimonitorok. Az okoseszközök folyamatos internetkapcsolatot tartanak fent a gyártó által biztosított felhőszolgáltatóval, általában ma már ezeket szokták megtámadni.

"Ezeket a lehetséges problémákat mérlegelni kell az eszközök megvásárlásakor. Vannak ilyenek, például a robotporszívók útvonalai tökéletesen kirajzolják egy lakás alaprajzát, és fontosabb helységeit. A nem megfelelő felhasználói jelszavaknak köszönhetően ezekhez az adatokhoz is hozzá lehet jutni. A futók által gyakran használt Strava nevű alkalmazás története is tanulságos. Amikor nyilvánosságra hozták, hogy hol is használják, akkor az adatokból tökéletesen kirajzolódott az afganisztáni sivatag közepén, hogy hol vannak a titkos amerikai katonai bázisok, és azok belső útjai. Akár jóhiszeműen is megtörténhettek ilyen problémák, nem tanultuk még meg azt, hogy milyen hatásai lehetnek ezeknek az okoseszközöknek" – figyelmeztetett a szakember.

Hasonlóképp óvatosságra intett a közösségi média használatában, szerinte amikor posztolunk vagy kiírunk valamit a közösségi médiára, akkor mindig gondoljunk arra, hogy a kevesebb néha több.

Most a koronavírusnak is megvannak a vámszedői, olyan mennyiségű csalás terjed az interneten, amit korábban nem lehetett tapasztalni. Ráadásul a kiberbűnöző csoportok egyre jobban használják az új technológiákat, például a mesterséges intelligenciát is. "Egyre jobban tudják megcélozni az ilyen csalásokkal azokat, akik ezekre vevők lehetnek, főleg a közösségi média alapján épített adatbázisaik segítségével. Például rengeteg olyan hamis hirdetés terjedt el az utóbbi hónapokban, amikben a termékekről mit sem tudó hírességekkel reklámoztak csodálatos táplálékkiegészítőket és gyógyszereket a csalók. Az emberek sok olyan dolgot elhisznek, amit nem kellene. A hamis koronavírus elleni vakcinák árusítására szintén biztosan sok csalást alapoznak majd" – mondta Krasznay Csaba a hirado.hu-nak adott interjúban.

Nyitókép: Pixabay