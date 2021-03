Ám erre „most nem érez semmiféle hívást” - jelentette ki az Indexnek. A politikus szerint Karácsony Gergelynek van a legnagyobb esélye arra, hogy Orbán Viktor kihívója legyen a 2022-es országgyűlési választásokon, mert neki van a legtöbb „tartaléka” a többi aspiránssal szemben.

A portál megemlítette, hogy Vona Gábor a múlt héten jelentette be, hogy az általa alapított Második Reformkor Alapítvány március 14-én egy „online népszavazást” indít arról, hogy a külföldön dolgozó magyarok is szavazhassanak levélben. Abban bízik, hogy az ügy mögé akár az ellenzék és a kormánypártok is oda tudnak állni.

Az egykori pártelnök szerint ha az ellenzéki összefogás győz a választásokon, végül Gyurcsány akarata fog érvényesülni - úgy vélte, eddig is minden Gyurcsány Ferenc forgatókönyve szerint zajlik.

