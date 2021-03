A 0 százalékos ajánlatok után bérszövetséget alakítottak szakszervezetek

Egy folyamat egyik állomása, hogy az önkormányzatoktól történő kormányzati elvonások miatt a fenntartók nem tudnak bért emelni az önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásban lévő intézményeknél, cégeknél – mondta az InfoRádióban Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.

A kunkanáltatók nullaszázalékos ajánlataira válaszul alakítottak ki egy koordinációs formát, és azt remélik, ki tudják billenteni a nulla százalékról a munkáltatókat, illetve a fenntartókat. Kordás László hozzátette, ez korántsem csak a fővárosról szól, hanem minden olyan önkormányzatról, ahol az elvonás mértéke veszélyezteti az idei év béremelési törekvéseit. Ezért közös akciókra hívták fel a szakszervezeteket, és vállalati és közintézményi szakszervezetek már csatlakoztak is.

A Magyar Szakszervezeti Szövetsége koordinációs szerepet tölt be, azt vállalja, hogy ezeknek a szakszervezeteknek a béremelés érdekében indított akcióit koordinálja, hogy egy időpontban egyszerre tudják megvalósítani.

"Elfogadhatatlan, hogy ne emelkedjen a munkavállalók bére"

– jelentette ki a szakszervezeti vezető, és közölte, az a céljuk, hogy elinduljon egy értelmes párbeszéd az önkormányzatok finanszírozatlanságáról, illetve hogy az önkormányzati cégek munkavállalóinál se legyen olyan év, amikor nincsen béremelkedés.

"Be kell vonni a kormányt is ebbe a folyamatba, mert ha csak elvonással szembesülnek az önkormányzatok, akkor nyilvánvaló, hogy egy ponton túl ezekre a juttatásokra nem lesz forrásuk, és ez elfogadhatatlan" – mondta Kordás László, és hozzátette, vannak olyan önkormányzatok, amelyek erőn felül próbálnak valamit juttatni a munkavállalóknak, de szerinte egy 2-3 százalékos ajánlat is kevés a 9 százalékos átlagos élelmiszer-áremelkedés mellett.

"Ha nem tudtuk elfogadni a minimálbérnél az 5 százalék alatti növekedést, akkor az önkormányzati szektorban sem tudjuk elfogadni a 0-2 százalékos ajánlatokat. Ez nem tárgyalási alap, ezért nyilvánvalóan ahhoz kell fordulnunk, aki ezt a helyzetet előidézte, és ez jelen pillanatban a kormányzat" – mondta.

Nyitókép: Pixabay