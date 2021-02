Szerdán már oltanak a háziorvosok a kínai vakcinával

A múlt heti 170 ezer oltással már több mint 457 ezren kaptak oltást, 207 ezren már a másodikat – mondta György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. Az oltás az oltási rend szerint zajlik, az átoltottság meghaladja az uniós átlagot. Ezen a héten 275 ezer embert tudnak beoltani a kínai Sinopharm vakcinával.

Az egészségügyi dolgozók beoltása megtörtént, aki még nem jelezte az igényét, továbbra is jelentkezhet. Az idősotthonok átoltása is megtörtént, 84 ezren kaptak oltást, 77 ezren már a második adagot is. Két nagy lakossági célcsoport oltása zajlik párhuzamosan. Az idősek, illetve a 18–59 éves korosztály krónikus betegeinek oltása zajlik. Ezen a héten is ennek a két körnek az oltása folytatódik, mert a védekezés szempontjából ez a legfontosabb.

A kínai vakcinát már szállítják a helyi kormányhivatalokba, onnan kerül a háziorvosokhoz. Most már minden praxisnak jut a vakcinából, átlagosan 55 adag. Még mindig az idősebbek oltását kell előtérbe helyezni, ezzel a vakcinával már az otthonokban is lehet oltani.

Kedden 52 ezer adat Pfizer-vakcina érkezett, ezzel a kórházi oltópontokon oltanak, oda a háziorvosok küldhetnek 10-10 pácienst. Az AstraZeneca-vakcinával folytatódik 4175 praxisban 10-10 60 év alatti krónikus beteg oltása.

A héten 368 ezer embert olthatnak be, így

több mint 800 ezer fölé emelkedhet a beoltottak száma.

A háziorvosoknak az önkormányzatok is segítséget nyújtanak, a regisztrált oltandók listáját minden héten megkapják.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 137 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 98 esetben léptek fel. Üzletekben 27 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 12 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 834 intézkedés kellett, 214 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét. Két üzeletet kellett ideiglenesen bezáratni, Acsán egy sörözőben szeszes italt fogyasztottak, a helyet hat hónapra bezárták. Kengyelen egy vendéglátóhely volt nyitva, ezért szintén hat hónapra bezáratták.

Hétfőn 359 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 41 667 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 51 rendőri intézkedés történt. 11 092 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 5238 újat rendeltek el kedden, és összesen 26 549 zárlat van hatályban.

1628 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 407 274 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 450 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 310 848 fő, az aktív fertőzöttek száma 81 976 fő. 4582 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 396-an vannak lélegeztetőgépen – ismertette az elmúlt 24 óra adatait Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A pandémia harmadik szakasza zajlik nálunk, a második szakasz lefelé menő tendenciája megszakadt, így nem tudott visszatérni arra a szintre a betegek száma, ahonnan a második hullám indult. Az, hogy mennyire magasra fut fel, az rajtunk múlik – mondta a tisztifőorvos. A halálozások száma csak ritkán marad száz alatt, pedig nagyon fontos lenne az, hogy ezt a számot csökkenteni lehessen. Bizonyos mértékig súlyosabban zajlik a harmadik hullámban a megbetegedés, emelkedik a kórházban ápolták száma is. A számokon nem lehet csökkenteni addig, amíg az oltásokat meg nem kapják az emberek.

Kedden két vakcinaszállítmány érkezett, a Pfizer 104 130 adagot szállított, míg a százezer Szputnyik-vakcinát most ellenőrzi az NNK. A Sinopharm oltását most szállítják ki a háziorvosoknak, ez 18 év felettieknek korhatár nélkül adható.

Müller Cecília ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az egyéni védekezésre oda kell figyelni, mert a mutációt fertőzőképessége erősebb. Ha valaki tüneteket észlel magán, vegye komolyan, mert ebben az esetben a környezetünket is veszélyeztetjük. Konzultálni kell telefonon a háziorvossal, ha felmerül a betegség gyanúja, akkor a háziorvos gondoskodik a mintavétel elvégzéséről – mondta. Gyakran enyhék a tünetek, de akkor is be kell tartani a karanténszabályokat.

Az egyéni felelősség másik terlete az oltás felvétele, senkiben se legyen félelem az oltásokkal kapcsolatban. Akinek felajánlják az oltás lehetőségét, ne hezitáljon, éljen vele – mondta a szakember.

Kérdések

Vizsgálja-e az NNK a most érkezett Szputnyik oltóanyagot?

Minden gyártási tételt minden oltóanyag esetében vizsgálják.

Az idősotthonokban engedélyezik-e a látogatást, ha minden ott lakót beoltanak?

Ez a cél, hogy ne maradjon fogékony ember a közösségben.

Nyitókép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu