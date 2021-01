Megérkezett Szentesre az első tram-train

A MÁV-Start szentesi telephelyén mutatták be a Vásárhely 1-es tram-traint.

Az első három tram-train Hódmezővásárhely és Szeged között 2021. szeptember végén állhat forgalomba - közölte az Infostarttal a MÁV.

A 37 méter hosszú, hetventonnás túlméretes tram-train szállítmány január 9-én a hajnali órákban ért Szentesre. A három kamion december 30-án indult el Valenciából,

majd Franciaországon, Németországon és Ausztrián keresztül érkezett Magyarországra. A tram-train szerelvény három különálló, szétszerelt darabját a kamionokról két 60 tonnás daruval emelték le. Ezt követően a szentesi járműbiztosítási telephely korszerű emelőcsarnokába vonatták. A járművek beüzemelését a 92 éves, Magyarországon jelenleg egyedülálló technológiát biztosító Szentesi Motorgarázsban végezték el a Stadler mérnökei. Forrás: MÁV

Lázár János, a Hódmezővásárhely–Szeged tram-train mintaprojektért felelős kormánybiztos elmondta: a tram-train egyszerre közlekedésfejlesztési, városfejlesztési és vidékfejlesztési beruházás.

"Közlekedésfejlesztés, hiszen az ország legmodernebb kötöttpályás közlekedési rendszere épül ki két megyei jogú város között, amely mindenki számára hozzáférhető, gyors, biztonságos és megfizethető közösségi közlekedést kínál. Városfejlesztés, hiszen Hódmezővásárhely és Szeged néhány éven belül ikervárossá válhat, amely új lehetőségeket nyit meg, és fejlődést hoz mindkét település számára. Vidékfejlesztés, mert a megyeszékhely szolgáltatásait könnyen elérhetővé teszi a kisebb településeken élők számára, ami növeli lakóhelyük életszínvonalát és erősíti a vidék megtartó képességét." Forrás: MÁV

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte:

"Arra törekszünk, hogy a legfenntarthatóbb, legzöldebb, leginnovatívabb megoldásokat alkalmazzuk, és ezzel a magyar vasutat versenyképessé tegyük európai szinten is. A megyeszékhelyek elővárosi közösségi közlekedésének fejlesztése kiemelt jelentőséggel bír. A tram-train beruházás mintául szolgál majd a jövőbeli agglomerációs fejlesztésekhez. Az új járműtípus bevezetése azon felül, hogy minőségi fejlődést hoz a térség közösségi közlekedésébe, 70-80 új munkahelyet is teremtett az elmúlt években a vasúttársaságnál. A tram-train nem csupán új technológia, hanem egy meghatározó lépés is legfőbb célunk, a tömegközlekedés versenyképessé, fenntarthatóvá és szerethetőbbé tétele felé." Forrás: MÁV

Hódmezővásárhely és Szeged között a várható 37 perces menetidővel ez lesz a leggyorsabb eljutási mód, a teljes járműparkkal csúcsidőszakokban akár 15 percenként is indíthatók a vasútvillamosok.

2006-os debütálása óta összesen 165 járműre érkezett megrendelés, amelyből 111 egység közlekedik utasforgalomban. A járműtípus jelenleg Németországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Mexikóban közlekedik, illetve rövidesen Magyarországon és Walesben is megkezdheti az utasok szállítását a tram-train.

Nyitókép: MÁV