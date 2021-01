Koren Balázs: a digitális munkarendben elsajátított készségek meg fognak maradni

Az információáramlást segítő digitális eszközöknek a koronavírus-járvány után is fontos szerepük lehet az oktatásban – mondta az InfoRádiónak a Telenor HiperSuli programjának szakmai vezetője.

A tantermen kívüli oktatás egyik legnagyobb nehézsége a teljesítményértékelés, amely a megváltozott körülmények miatt jelentősen átalakult – vélekedett Koren Balázs.

"Így

a hagyományos feleltetés, dolgozatíratás teljesen át kell, hogy alakuljon.

A váltás gyors a pedagógusok és a diákok számára is, hogy most akkor melyik verzióra és mivel készüljön."

Koren Balázs szerint az érettségire való felkészülésre is alkalmas a digitális oktatás, a konzultációk hatékonyan működnek, a problémát a jelenlegi bizonytalanság és a nehézkes előre tervezés jelenti.

"Hogy most akkor online formában lesz-e az érettségi, be kell-e menni megírni, mikor fog ez megtörténni, hogyan lesz osztályzat, inkább ezek a kérdések okozzák a lelki nehézséget, a terhet."

A szakmai vezető arról is beszélt, hogy a digitális munkarend egyik pozitív hatása az önállóságra nevelés.

"Tulajdonképpen ez a típusú

önálló tanulás az érettségire való felkészülésben és a felsőoktatásban került eddig elő leghamarabb,

most pedig már - ha csak a márciust nézzük - már az alsó tagozatosoknál is előkerült. Ez a diákok nehézsége volt. A pedagógusok oldaláról egy egészen más felkészülést jelent az, amikor az órákat tantermen kívül kell tartani, de az is egy másik kihívás, hogy a diákok egy része a tanteremben van, másik része online kapcsolódik be."

Úgy véli, a most kialakuló online készségek mindenkinél meg fognak maradni, ami haszon.

A Telenor HiperSuli programjának szakmai vezetője szerint a digitális jegyzetek segítségével a diákok a jövőben is könnyebben elsajátíthatják a tananyagot.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay